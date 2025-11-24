Así están las cancelaciones de vuelos a Venezuela: hay 1.500 afectados en Colombia

Fotografía del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía (Venezuela). Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Unos 1.500 viajeros han resultado afectados en Colombia por la decisión de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) de emitir un aviso internacional que instó a los vuelos comerciales a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del mar Caribe, informaron este lunes las autoridades.

“Las aerolíneas que operan entre Colombia y Venezuela han tomado decisiones autónomas con el fin de proteger la seguridad de los pasajeros y sus operaciones, lo que ha generado cancelaciones y afectaciones para aproximadamente 1.500 viajeros, principalmente en Bogotá”, expresó la Aeronáutica Civil (Aerocivil) en un comunicado.

La entidad estadounidense explicó el viernes que el deterioro de las condiciones de seguridad y el incremento de la actividad militar en y alrededor de Venezuela elevan el nivel de riesgo para las aeronaves que operan en esa región.

Por esa razón, Latam Airlines, la aerolínea más grande de América Latina, confirmó la cancelación de los vuelos programados para el domingo y el lunes desde Bogotá a Caracas. Avianca también canceló desde el sábado sus dos vuelos diarios a Venezuela, que salen de Bogotá a Caracas.

“No obstante, algunas compañías, como Satena y Wingo, han mantenido su operación regular”, manifestó la autoridad aérea colombiana este lunes.

Frente a la decisión de la FAA, la Aerocivil recalcó que “fortaleció sus capacidades de vigilancia, control y comunicaciones para garantizar la prestación segura de servicios de tránsito aéreo en el espacio aéreo colombiano”.

“Este lunes se realizará una reunión clave con autoridades de aviación de la región y con las aerolíneas afectadas para coordinar medidas de mitigación, compartir cifras reales de impacto y avanzar en la normalización de las operaciones a la mayor brevedad posible”, agregó la información.

La cancelación de vuelos coincide con el despliegue militar ordenado en agosto pasado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en el mar Caribe con el objetivo de combatir el narcotráfico.

Sin embargo, el gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, interpreta este movimiento como una “amenaza” de “invasión” y un intento de propiciar un “cambio de régimen” en el país suramericano.

