Así vivió Venezuela veinte sismos en cuestión de pocas horas: parálisis y casas dañadas

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas indicó que entre la tarde del miércoles 24 de septiembre y parte de la madrugada de este jueves se registraron 20 eventos sísmicos, uno de los cuales alcanzó una magnitud de 6.3.

Estefanía Angulo, una joven de 28 años que practicaba yoga, relató ante el medio Efecto Cocuyo los momentos de susto que vivió: “Pensé que era el cansancio, que mis músculos temblaban por el esfuerzo, pero de repente se intensificó todo. Salí a la sala gritando: ‘¡Está temblando!’, y mi novio, que estaba en otra habitación, me miró con los ojos como platos. Nos quedamos paralizados, yo apretada entre dos muros para no caer, él en el marco de una puerta, con las manos extendidas como si pudiera sostener el edificio entero”.

La periodista y corresponsal Rosmina Suárez relató algo parecido ante ese mismo medio de comunicación: “Acá se removió todo: los vidrios vibraban, los perros aullaban, y, con las réplicas, la gente quedó en alerta máxima. Salimos a la calle, especialmente de noche, y vi familias enteras acampando en andenes, con colchones y café en termos”. En la Costa Oriental del Lago, donde viven algunos de sus familiares, los daños fueron fuertes: casas agrietadas, así como postes y semáforos caídos.

En otras partes, como Mene Grande, en el estado Zulia, los estantes de los supermercados se cayeron y los alimentos rodaron por el piso. Además, en Maracaibo no solo se vio el colapso parcial de una vivienda en un barrio humilde, sino que la iglesia de Santa Bárbara vio su torre agrietarse y el punto más alto desplomarse al piso. Tras lo sucedido, la Universidad de Zulia suspendió clases por 24 horas, con la idea de inspeccionar su infraestructura, y algunos colegios hicieron lo mismo. Los negocios, por su parte, abrieron con cautela.

¿Qué dijo el Gobierno venezolano sobre la secuencia de temblores?

La vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que un total de 10 sismos y 21 réplicas se registraron en menos de seis horas en el occidente de Venezuela. Las autoridades desplegaron funcionarios para evaluar daños, pero, de momento, no han reportado lesionados o fallecidos por esta intensa actividad.

Venezuela tiene una importante actividad sísmica. Hay tres fallas a lo largo de la zona centro norte: El Pilar (Sucre), San Sebastián (Aragua) y Boconó (Trujillo). El país se encuentra sobre las placas tectónicas del Caribe y la Suramericana, por lo que es propenso a temblores.

