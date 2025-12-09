Cancelan rueda de prensa con María Corina Machado: ¿qué se sabe de su paradero?

Personas observan a la líder opositora venezolana María Corina Machado (en pantalla) en una intervención virtual este jueves, durante un evento de la Asociación Venezolano-Estadounidense de EE.UU. Foto: EFE - Angel Colmenares

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Maria Corina Machado no participará este martes, 9 de diciembre en el evento previsto, una rueda de prensa, que debía haber ocurrido hace unas horas pero que fue pospuesta. Algunas fuentes de su entorno comentan que podría tener lugar mañana, día principal del evento, porque es cuando tendrá lugar la entrega del premio Nobel.

El Instituto Nobel asegura no tener más información. Se trata de un viaje difícil, después de que las autoridades venezolanas anunciasen que la considerarán fugitiva si sale del país.

Le recomendamos: Premio Nobel para María Corina Machado: a qué hora y dónde ver la ceremonia

La agencia Reuters dice que Machado está en la capital noruega, en el Grand Hotel, donde se aloja cada año el ganador. A las puertas de este establecimiento, igual se mostraba el presidente de Panamá José Raúl Mulino, que ha venido a arropar a Machado.

“Estoy ansioso igual que ustedes, no sé si ha llegado pero estoy seguro que va a llegar”, dijo Mulino a RFI.

Le podría interesar: El Instituto Nobel pospone la conferencia de prensa con María Corina Machado

También está en Oslo Corina Parisca, madre de María Corina Machado, al igual que a parte de su familia. Hasta la capital noruega, ha viajado el congresista estadounidense Carlos Gimenez, una de las personas que la nominó para este Nobel de la Paz.

“Es un honor para mí porque yo fui una de las personas que la nominó por la lucha de la libertad y la paz porque ella es lo que desea. En muchos instantes, cuando tienes un cambio de gobierno se utiliza la violencia, pero ella no, ella utilizó la democracia, estábamos tratando la manera pacífica con elecciones, pero Nicolas Maduro se niega a entregar el poder a las personas a las que eligieron el pueblo venezolano”, declaró a RFI.

Sin embargo, la cercanía mostrada por Machado con Trump también ha provocado quejas en torno a este premio.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com