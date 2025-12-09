Premio Nobel para María Corina Machado: a qué hora y dónde ver la ceremonia

El partido de la premio Nobel de la Paz María Corina Machado, 'Vente Venezuela', organiza una movilización en Barcelona "por la paz y la libertad". Foto: EFE - Marta Perez

La espera termina este miércoles 10 de diciembre: María Corina Machado recibirá el Premio Nobel de la Paz en Oslo. Su presencia ha sido confirmada por allegados y el comité Nobel, pese a que la líder opositora se encuentra en la clandestinidad en Venezuela desde 2024.

El programa oficial arranca el martes 9 de diciembre con la rueda de prensa habitual en el Instituto Nobel, una reunión privada con el Comité y una cena en el Grand Hotel, según La Prensa.

La ceremonia del Premio Nobel de la Paz se llevará a cabo el miércoles 10 de diciembre, de 12:30 a 17:45 hora de Oslo. Estas son las franjas horarias en otros países:

6:30 - 11:45 a. m . en Colombia , Perú y Ecuador

5:30 - 10:45 a. m. en Honduras

7:30 a. m. - 12:45 p. m . en Venezuela y Bolivia

8:30 a. m. - 1:45 p. m. en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil

👉 ¿Dónde se puede ver la gala?

La ceremonia del Premio Nobel de la Paz se transmite en directo por el sitio oficial NobelPrize.org.

En español, NTN24 ofrece cobertura por su señal y ntn24.com (hora Costa Este), mientras que TVV Network y La Katuar la emiten en YouTube con reportajes especiales desde Oslo. El programa incluye el discurso de aceptación de María Corina Machado, interpretaciones musicales y la tradicional procesión de antorchas.

Durante la ceremonia, se presentará la cantante venezolana Gabriela Montero quién interpretará “Mi Querencia”, una de las canciones favoritas de la galardonada.

También se espera que Machado se reúna con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store en el Parlamento y que asista a la inauguración de la exhibición anual del Centro Nobel para la Paz, según La Prensa.

📌 ¿Quiénes son los invitados?

A la ceremonia en la Municipalidad de Oslo asistirán algunos presidentes latinoamericanos invitados por Machado: de Argentina, Javier Milei; Panamá, José Raúl Mulino; Ecuador, Daniel Noboa, y Paraguay, Santiago Peña, anunció la misma Machado en sus redes sociales.

Así mismo, Edmundo González, líder opositor y aliado de Machado, viaja desde su exilio en España hacia Oslo para asistir a la ceremonia del Nobel, según confirmó el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, en un mensaje difundido en redes sociales.

Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre si María Corina Machado podrá recibir el premio de forma presencial mañana, ya que por razones de seguridad se desconoce si logró salir de Venezuela o si ya viaja hacia Oslo.

