Ansiedad electoral en Honduras: con casi el 99 % de las actas, Asfura toma la delantera

El candidato presidencial respaldado por Donald Trump, Nasry Asfura, lidera la contienda en Honduras con el 98,77 % de las actas escrutadas. Asfura obtiene el 40,53 %, con más de 43.000 votos de ventaja sobre el aspirante del Partido Liberal, Salvador Nasralla (39,16 %), según CNN.

La candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, se ubica en tercer lugar con 615.712 votos (19,32 %), según los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras hasta las 21:00 hora local, según Emisoras Unidas.

Este domingo 7 de diciembre se reanudó el conteo de votos tras más de 24 horas de pausa, una semana después de las elecciones del 30 de noviembre.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, informó el domingo sobre la reanudación “inmediata” del escrutinio, paralizado desde el viernes por “problemas técnicos”. La decisión llega en medio de crecientes tensiones por las demoras, según CNN.

El escrutinio, proseguirá con más de 2.750 actas que presentan inconsistencias, las cuales se añadirán a las 16.178 ya validadas en la página web del Consejo Nacional Electoral, según Emisoras Unidas.

Se espera que el escrutinio especial, que incluirá actas con errores de digitalización, discrepancias numéricas o incidentes reportados en las mesas de votación, se inicie este martes 9 de diciembre, bajo la supervision de los partidos, las misiones internacionales y veedores nacionales, según Emisoras Unidas.

El exmagistrado del antiguo Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, indicó a EFE que los resultados del CNE siguen siendo preliminares hasta completar la revisión de las actas con irregularidades.

El CNE atribuyó el sábado la paralización a “fallas técnicas”, aunque esto incrementó la incertidumbre y las sospechas entre los hondureños. Por su parte, Nasralla denunció “fraude” en sus redes sociales, alegando que se estaba “manipulando el sistema” y que “falta mucha tela por cortar para aceptar los resultados”, según CNN.

Según las normas electorales hondureñas, el CNE tiene hasta 30 días desde la votación para publicar los resultados oficiales.

Por otro lado, la candidata de izquierda Rixi Moncada, convocó movilizaciones con el respaldo de la actual presidenta, Xiomara Castro, asegurando que su partido no reconoce los resultados ni unas elecciones "celebradas bajo una injerencia y coacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la oligarquía aliada que han embestido al pueblo hondureño”.

El partido Libre, exigió la “nulidad total” de las elecciones y convocó a sus militantes a “movilizaciones” y a una “asamblea extraordinaria de la dignidad nacional” el 13 de diciembre, según un comunicado leído al cierre de una reunión liderada por su coordinador general, el expresidente Manuel Zelaya.

Nasralla afirmó en redes sociales que será el próximo presidente de Honduras y asumirá el 27 de enero de 2026, convencido de que el escrutinio especial revertirá la ventaja actual de Asfura, según CNN.

