¿Cuándo son las elecciones de alcaldes en Venezuela 2025?

Imagen de referencia de una urna de votación en Venezuela, con el logo del Consejo Nacional Electoral. Foto: EFE - RONALD PEÑA R.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las elecciones municipales en Venezuela son el momento en el que la gente elige por voto a los alcaldes del país y a los concejales que hacen parte de los concejos municipales.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya anunció el día en el que se realizarán las elecciones en 2025, y también otras fechas importantes del proceso. Si desea saber cuándo serán, a continuación le contamos cada detalle.

Le puede interesar: ¿Cómo apostillar antecedentes penales de Venezuela?

Elecciones de alcaldes en Venezuela 2025

El CNE estableció las siguientes fechas como parte del proceso electoral:

La inscripción de candidatos fue del 9 al 13 de junio.

La campaña electoral de los candidatos se desarrollará del 11 al 24 de julio, el cual será el momento en el que los venezolanos podrán decidir por quién votar.

La jornada electoral para elegir los alcaldes será el domingo 27 de julio.

Estas fechas se aplican en todo el territorio nacional.

¿Quiénes pueden votar?

Estas son las personas que pueden ejercer su derecho al voto en estas elecciones:

Ciudadanos venezolanos mayores de edad (18 años cumplidos para la fecha del evento).

Quienes se hayan inscrito o hayan actualizado sus datos en el Registro Electoral antes del 9 de junio.

Personas con cédula de identidad registrada en el sistema del CNE, sin importar su vigencia.

Lea también: Bono único familiar de julio 2025: quiénes lo reciben y cómo obtenerlo en Venezuela

El próximo domingo 27 de julio de 2025, los venezolanos podrán votar para elegir a sus alcaldes. Ya con la fecha confirmada, es importante que cada ciudadano revise si está bien inscrito y con ello se prepare para votar.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com