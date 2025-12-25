Decenas de presos en Venezuela fueron liberados: piden amnistía para los demás

Los familiares de presos en Venezuela instalaron la "Mesa de los que esperan", en Caracas, como una forma de protesta para exigir la liberación de ellos. Foto: EFE - Ronald Pena R

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Comité de Madres en Defensa de la Verdad informó que, desde la madrugada de este jueves, han sido excarceladas 71 personas —65 hombres, 3 mujeres y 3 adolescentes— que habían sido detenidas en Venezuela en el contexto de las protestas tras las elecciones presidenciales de 2024.

En una nota de prensa, el colectivo detalló que el grupo de hombres estaba recluido en el penal conocido como Tocorón, en el estado Aragua (norte), mientras que las mujeres en el Centro Penitenciario Femenino La Crisálida, en Miranda (norte), y los adolescentes en La Guaira (norte).

El comité celebró las excarcelaciones, aunque consideró que es un logro “insuficiente”, por lo que exigió “la libertad plena” de todos los detenidos poselectorales a través de una amnistía general.

“La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país”, subrayó el colectivo, integrado por familiares de detenidos tras esos comicios.

En octubre pasado, las madres de los detenidos indicaron que el proceso de excarcelaciones permanecía suspendido desde marzo de 2025, por lo que pidieron entonces la revisión de los casos de sus hijos.

Las excarcelaciones de este jueves también fueron confirmadas en X por la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, integrada por familiares de los detenidos.

Después de las presidenciales del 28 de julio de 2024, se desató una crisis en Venezuela, a raíz de la controvertida reelección de Nicolás Maduro, proclamada por el ente electoral —controlado por funcionarios afines al chavismo—, y de la denuncia de “fraude” por parte de la oposición mayoritaria, que reclama la victoria de Edmundo González Urrutia.

En este contexto, más de 2.400 personas fueron detenidas —la mayoría de ellas excarceladas— y acusadas de “terroristas”, según la Fiscalía, aunque varias ONG y partidos opositores las defienden como inocentes y aseguran que son presos políticos.

El régimen de Maduro asegura que el país está “libre de presos políticos” y que los señalados como tal están encarcelados por la “comisión de terribles hechos punibles”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com