Delcy Rodríguez le garantizó su cooperación a EE. UU. desde antes de la captura de Maduro

Reportes de prensa han denunciado que Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello sostuvieron conversaciones con Estados Unidos desde antes de la detención de Nicolás Maduro. Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉREZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Antes de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en Caracas, Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, se comprometieron a cooperar con el gobierno de Donald Trump una vez el chavista ya no estuviera al mando del Palacio de Miraflores, informó The Guardian.

El reporte del medio británico, que citó a fuentes relacionadas con el tema, dio cuenta de que ambos les aseguraron a funcionarios estadounidenses y cataríes, a través de intermediarios, que le darían la bienvenida a la salida de Maduro.

El contacto con la ahora líder chavista, que tiene el respaldo de Washington, empezó en el otoño de 2025 y siguió incluso después de la llamada que el sucesor de Chávez tuvo con el republicano. En ella, Trump le insistió que saliera de Venezuela, pero Maduro se negó. Ya para diciembre, una fuente relató que Delcy Rodríguez había asegurado que “él tenía que irse”. Otra más mencionó que dijo: “Trabajaré con lo que sea que surja después”.

Esto se conoció después de que Reuters informara el fin de semana que funcionarios del gobierno de Trump tuvieron contacto con Diosdado Cabello, ministro venezolano del Interior, mucho antes de la intervención de Estados Unidos en Caracas. De acuerdo con la agencia de noticias, ellos le instruyeron al jefe de la cartera que no utilizara los servicios de seguridad ni a militantes del partido gobernante bajo su supervisión para atacar a la oposición.

La comunicación con Cabello también incluyó las sanciones impuestas por Estados Unidos en contra suya y la acusación que enfrenta por narcotráfico. Ese diálogo se dio en los primeros días de la administración Trump y continuó en las semanas previas a la destitución de Maduro, según se lee en Reuters. Mantener ese contacto es una garantía para Trump de que no se desencadenará una amenaza en contra de Delcy Rodríguez.

A diferencia de eso, los Rodríguez, aunque prometieron ayudar a Estados Unidos una vez Maduro cayera, no accedieron a colaborar activamente con el gobierno estadounidense para derrocarlo. Las fuentes citadas por The Guardian insistieron en que no se trató de un intento de golpe de Estado por parte de ellos dos.

Luego de la operación que llevó a la captura del exlíder chavista, el mismo Trump dio unas declaraciones que parecieron confirmar esas conversaciones. Ante el New York Post aseguró que Delcy Rodríguez estaba a bordo: “Hemos hablado con ella en numerosas ocasiones, y lo entiende, lo entiende”.

Si bien Estados Unidos tuvo conversaciones oficiales con los Rodríguez para, por ejemplo, organizar los vuelos quincenales de venezolanos deportados, además de que la misma Delcy propuso un gobierno de transición, liderado por ella, que gobernaría Venezuela si Maduro aceptaba un retiro preestablecido en un supuesto refugio seguro, de acuerdo con lo dicho por el Miami Herald, no fue sino hasta finales de otoño que ella y su hermano empezaron los diálogos a espaldas del recién capturado, quien está en una cárcel de Nueva York.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com