Delcy Rodríguez recibió a ministros de Colombia tras la cancelación de la cita con Petro

El Gobierno venezolano indicó que Gustavo Petro mantiene su invitación a Delcy Rodríguez, quien asumió como líder chavista tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ

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La líder chavista, Delcy Rodríguez, recibió este viernes a una delegación de ministros de Colombia para abordar la agenda bilateral en temas como seguridad, energía, comercio y turismo, luego de que se cancelara la reunión que tenía prevista con el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro.

El encuentro de este viernes se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, donde también hicieron presencia el canciller chavista, Yván Gil, y su homóloga colombiana, Rosa Villavicencio, quienes encabezaron previamente mesas de trabajo, según imágenes transmitidas por el canal estatal VTV.

Los funcionarios de ambos países, acompañados de otras autoridades, se dividieron en grupos en función de los sectores, entre ellos el de seguridad, cuya reunión lideró el ministro de Defensa venezolano, Vladímir Padrino López, junto con su par colombiano, Pedro Sánchez Suárez, con el fin de “consolidar estrategias” en esta materia.

La mesa energética contó con la participación del ministro colombiano de Minas y Energía, Edwin Palma, acompañado del presidente de la petrolera estatal (Ecopetrol), Ricardo Roa Barragán, quienes conversaron con el presidente de la estatal venezolana Pequiven, Román Maniglia, y el ministro para la Energía Eléctrica del país caribeño, Jorge Márquez.

Otros de los funcionarios venezolanos que asistieron a Miraflores fueron los ministros de Turismo y de Industrias y Comercio Nacional, Daniella Cabello y Luis Villegas, respectivamente.

En la víspera, Caracas y Bogotá anunciaron que la reunión entre Rodríguez y Petro, prevista para este viernes, fue pospuesta para “una fecha próxima” por “motivos de fuerza mayor”, sin precisar las causas ni para cuándo fue reprogramada.

Se esperaba que Petro y Rodríguez hablaran en dicha cita de asuntos económicos, comerciales y de seguridad en la frontera común de 2.219 kilómetros.

El Gobierno venezolano indicó que Petro mantiene su invitación a Rodríguez, quien asumió el cargo de nueva líder chavista tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

El encuentro se iba a llevar a cabo en el Puente Internacional Atanasio Girardot, uno de los que comunica al departamento colombiano de Norte de Santander con el estado venezolano de Táchira.

El Gobierno colombiano no ha dado detalles de los motivos de cancelación del encuentro, que era esperado con expectativa en ambos países, aunque medios locales informaron que fue una decisión de Venezuela, que alegó razones de seguridad.

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