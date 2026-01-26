Discombobulator: Trump confirmó el uso de un arma secreta en el ataque en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo desde hace unos meses que no descarta ninguna opción frente a Venezuela. Foto: EFE - LAURENT GILLIERON

En una entrevista con el medio New York Post, desde la Oficina Oval, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el país usó un arma secreta, que él llama Discombobulator, en el ataque en Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro.

Según él, “eso hizo que el equipo [enemigo] no funcionara” cuando helicópteros estadounidenses sobrevolaron Caracas el 3 de enero, día en el que el exlíder chavista y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos bajo acusaciones de narcotráfico.

El medio retomó el testimonio de un exmiembro del equipo de guardias de Maduro, quien afirmó: “En un momento dado, lanzaron algo; no sé cómo describirlo. Fue como una onda sonora muy intensa. De repente, sentí como si me explotara la cabeza por dentro. Todos empezamos a sangrar por la nariz. Algunos vomitaban sangre. Caímos al suelo”.

De eso hizo eco la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, pocos días después de la captura de Maduro. Ahora bien, ese testimonio no ha podido ser verificado y CNN ha dicho que es probable que Trump esté confundiendo distintas herramientas usadas por el Ejército estadounidense, de acuerdo con lo dicho por un alto funcionario.

Lo que sí se sabe es que las fuerzas de Washington utilizaron herramientas cibernéticas para desactivar los sistemas de alerta temprana y otras defensas venezolanas durante la operación, y también emplearon sistemas acústicos existentes para desorientar al personal en tierra.

Las Fuerzas Armadas también cuentan con un arma de rayo de calor, el Sistema de Negación Activa, que utiliza energía dirigida y pulsada, pero se desconoce si se usó en la ofensiva de este mes. Ahora bien, más de 150 aeronaves —incluidos bombarderos, cazas y plataformas de inteligencia y vigilancia— despegaron desde 20 bases en tierra y en el mar, según el general de la Fuerza Aérea, Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos.

