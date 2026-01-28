EE. UU. tiene dudas sobre la cooperación de Delcy Rodríguez en Venezuela, según informes

Si bien Delcy Rodríguez ha llevado a cabo acciones encaminadas a saciar los intereses estadounidenses, también ha hecho un llamado a que paren las órdenes desde Washington. Foto: AFP - FEDERICO PARRA

Informes de inteligencia dan cuenta de que Estados Unidos no está seguro de que Delcy Rodríguez, la nueva líder chavista, cooperará con el gobierno de Donald Trump en lo que respecta a cortar formalmente los lazos con los países adversarios de Washington, aseguraron a Reuters cuatro personas familiarizadas con el tema.

Aunque funcionarios estadounidenses han dicho públicamente que quieren que ella sea quien rompa las relaciones con Irán, China y Rusia, y de hecho esperan la expulsión de los diplomáticos y asesores de esos países en Venezuela, a su ceremonia de juramentación asistieron delegados de esos Estados, luego de la captura de Nicolás Maduro.

Los informes de inteligencia estadounidenses dicen que no está claro si ella está totalmente de acuerdo con la estrategia en su país, según las fuentes. Lo cierto es que los ojos de Estados Unidos están puestos sobre Rodríguez. De hecho, en un adelanto del discurso que el secretario de Estado, Marco Rubio, dará este miércoles ante el Senado, se lee que Washington usará la fuerza si ella no ayuda: “Conoce muy bien el destino de Maduro”.

La directriz del republicano sobre Venezuela implica que el país vecino abandone a sus más fuertes aliados por fuera de Latinoamérica: Irán le ha ayudado a reparar refinerías de petróleo, China ha aceptado el petróleo como pago de su deuda y Rusia le ha suministrado armamento al Ejército venezolano, incluyendo misiles.

Si bien Delcy Rodríguez ha llevado a cabo acciones encaminadas a saciar los intereses estadounidenses, como la autorización de la venta de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo al país norteamericano y la liberación de presos políticos (aunque aún hay 777), también se le ha escuchado decir: “Ya basta de las órdenes de Washington. Que sea la política venezolana la que resuelva nuestra divergencia y nuestros conflictos internos. Ya basta de potencias extranjeras”.

Aunque se han mantenido las conversaciones con la nueva líder chavista, funcionarios estadounidenses están desarrollando contactos con altas figuras militares y de seguridad, en caso de que se decida un cambio de enfoque, aseguró ante Reuters una fuente informada sobre la política de Venezuela. Vale recordar que Rodríguez ya se reunió en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe.

En medio de esto, no parece tener mucha cabida María Corina Machado, pues, según los informes, ella carece de fuertes vínculos con los servicios de seguridad venezolanos o el sector petrolero. Si bien Trump aseguró hace unos días que quería involucrarla de alguna forma en lo que está pasando ahora en Venezuela, no dio más detalles al respecto. De momento, la opositora, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, sostendrá este miércoles un encuentro a puerta cerrada con Marco Rubio.

