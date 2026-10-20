¿En qué va el diálogo de transición en Venezuela?: los pedidos para reformar la justicia

"De nada sirve tener unos jueces impolutos, perfectos, honestos, capaces en el Tribunal Supremo de Justicia si de allí hacia abajo seguimos manteniendo el aparato represivo en las…

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela, dijo este martes que el proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que lleva a cabo el Parlamento debe ir acompañado de cambios estructurales en el sistema de justicia, lo que incluye la reforma o derogación de leyes y el desmontaje del "aparato represivo" en el país.

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"De nada sirve tener unos jueces impolutos, perfectos, honestos, capaces en el Tribunal Supremo de Justicia si de allí hacia abajo seguimos manteniendo el aparato represivo en las manos y los hombros de las mismas personas", subrayó el director vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob.

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En un evento en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, en Caracas, Himiob afirmó que el sistema de justicia de Venezuela ha sido "sumamente eficiente para que los poderosos persigan a quienes no están de acuerdo con ellos", pero no así para "atender a las necesidades de la ciudadanía". Por lo tanto, abogó por reconstruir el sistema "desde sus mismas bases" y esto pasa, según sus palabras, porque el Tribunal Supremo de Justicia esté "integrado por personas en las que la ciudadanía confíe".

Además, apostó por reformar el Código Penal venezolano —que consideró "anacrónico" y un instrumento que "no sirve a las necesidades de la población"— y también leyes que de "alguna manera han servido como instrumentos para la persecución política". A su lado, el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, subrayó que el sistema judicial en el país "todavía sigue siendo un instrumento de persecución política" y es "parte de la maquinaria represiva". Afirmó que "los jueces y fiscales en el país han servido no solo para encubrir, no solo para hacerse cómplices, sino actores directos de la persecución política de disidentes".

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El pronunciamiento de Foro Penal se da en medio de un proceso en el que el Parlamento, controlado por el chavismo, lleva a cabo la selección de 12 miembros de la sociedad civil que integrarán, junto a 11 diputados, el Comité de Postulaciones Judiciales, encargado de evaluar y preseleccionar a los próximos jueces del Tribunal Supremo de Justicia.

En septiembre, el Parlamento aprobó una reforma para aumentar de 11 a 12 el número de representantes de la sociedad civil en el comité, en respuesta a un acuerdo alcanzado con un sector de la oposición que dialoga con el chavismo y en un intento de garantizar la independencia para elegir a los nuevos magistrados. El actual Tribunal Supremo de Justicia está conformado por jueces que son acusados por la oposición de servir al chavismo y de haber convalidado el proclamado triunfo del ahora depuesto Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, en medio de denuncias de fraude electoral.

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¿En qué va el diálogo entre el chavismo y la oposición para la transición en Venezuela?

El miércoles culmina la tercera ronda de diálogo concentrada en la discusión de garantías políticas y civiles de cara a un eventual proceso electoral en Venezuela. Hasta el momento, no han trascendido detalles sobre los posibles acuerdos alcanzados en estos nuevos contactos que comenzaron el pasado miércoles con el objetivo de avanzar en el respeto a los derechos civiles, así como en la renovación de las instituciones venezolanas, acusadas de ser afines al Gobierno.

Durante esta última semana, la delegación opositora ha sostenido encuentros con diversos sectores, entre ellos representantes de ONG locales que exigen el respeto a los derechos fundamentales, vulnerados por años, según sus denuncias. Los opositores, además, se reunieron el fin de semana con representantes del Colegio de Abogados de Caracas y revisaron sus propuestas para "abrir caminos de transformación del sistema de justicia", que actualmente busca ser reformado tras un acuerdo alcanzado entre el chavismo y este grupo.

Las delegaciones ya se reunieron en agosto y septiembre para avanzar en reformas del sistema de justicia, lo que abarca la renovación total del Tribunal Supremo de Justicia y abordar temas como el desbloqueo del oro retenido en Inglaterra, el levantamiento de restricciones a portales web, muchos de ellos de noticias, y otras medidas en materia de libertad de expresión.

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