En Venezuela ya se inició el pago del Bono Contra la Guerra Económica para pensionados

Adultos mayores en Caracas, Venezuela. Foto: EFE - Miguel Gutiérrez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El pago que corresponde a noviembre del Bono Contra la Guerra Económica, dirigido a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y 100% Amor Mayor, inició este viernes. La cantidad dada fue de 11.700 bolívares, que equivalen a 48,43 dólares al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela, de acuerdo con el Canal Patria Digital, citado por el periódico El Nacional.

En comparación con la cifra de octubre, el pago representó un incremento de 17,58 % en bolívares, el cual se llevó a cabo a través del Carnet de la Patria, el mecanismo que canaliza los subsidios sociales del Ejecutivo venezolano.

A la par, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales informó que efectuó el pago de la pensión de diciembre, equivalente a 130 bolívares. También anunció el pago del segundo mes de aguinaldo, que, junto con el abono de la pensión en las cuentas bancarias de los beneficiarios, suma 260 bolívares.

¿Cómo se cobra el Bono contra la Guerra en Venezuela?

Siga los siguientes pasos para obtener el dinero por Patria:

Acceda al Sistema Patria con su usuario y contraseña.

Una vez dentro, diríjase a la sección “Monedero” y seleccione “Retiro de fondos”.

Posteriormente, elija el monedero de origen, especifique el monto que desea retirar y seleccione el destino de los fondos.

Para finalizar, haga clic en “Continuar” y confirme la operación al hacer clic en “Aceptar”.

¿Cómo registrarse en Patria para acceder al bono?

Diríjase a la página web www.patria.org.ve y seleccione la opción “Registrarse”.

Complete el formulario con su número de cédula, fecha de nacimiento, teléfono y correo electrónico.

Ingrese un usuario y una contraseña segura.

Verifique su número telefónico mediante el código que recibirá por SMS.

Una vez hecho eso, complete su perfil con la información adicional, como dirección de residencia, datos familiares y, si corresponde, los datos bancarios.

Si aún no cuenta con el Carnet de la Patria, puede gestionarlo durante las jornadas de emisión que organiza el Gobierno de Venezuela.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com