“Estábamos preparados para una segunda ola (de bombardeos en Caracas)”: Trump en Fox News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este sábado nuevos detalles sobre la operación militar en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro durante una entrevista telefónica con Fox News, en la que defendió la acción, adelantó planes sobre la gobernanza del país y confirmó que el mandatario venezolano y su esposa serán trasladados a Nueva York para enfrentar cargos judiciales.

Trump describió el operativo como una acción rápida y altamente planificada, ejecutada pese a las medidas de seguridad que, según él, rodeaban la residencia de Maduro.

“Su casa tenía puertas de acero y un espacio seguro con acero sólido por todas partes. Intentó entrar, pero lo atraparon tan rápido que no lo logró”, dijo el presidente. “Estábamos preparados con sopletes enormes para atravesar el acero, pero no los necesitábamos”, agregó.

El mandatario aseguró que siguió la operación en tiempo real desde Florida y elogió el desempeño de las fuerzas militares.

“Lo vi en tiempo real. Escuché las comunicaciones entre Florida y el terreno en Venezuela. Fue increíble ver la profesionalidad, el liderazgo y el nivel del equipo”, afirmó, al señalar que no hubo muertos del lado estadounidense y solo se registraron “algunas lesiones”.

Trump también confirmó que la operación estaba prevista para realizarse días antes, pero fue aplazada por condiciones climáticas.

“El clima tenía que ser perfecto. Íbamos a hacerlo hace cuatro días, luego tres, luego dos, y finalmente se abrió la ventana y dijimos ‘adelante’”, explicó Trump.

Y dijo que las fuerzas estadounidenses estaban preparadas para una segunda ola de ataques.

“Estábamos preparados para una segunda ola. Estábamos listos. Esto fue tan letal, tan poderoso que no tuvimos que hacerlo, pero estábamos preparados. Estamos ahí fuera con una armada como nadie había visto antes. Francamente, probablemente pensamos que tendríamos que hacerlo. Pero estábamos preparados para una segunda ola”, dijo el presidente estadounidense.

En cuanto al futuro político de Venezuela, Trump dejó claro que Washington planea involucrarse directamente en el proceso posterior a la captura de Maduro.

“Estamos tomando esa decisión ahora. No podemos arriesgarnos a dejar que otra persona lo dirija y simplemente se haga cargo de lo que él dejó. Nos involucraremos mucho en ello. Queremos llevar la libertad al pueblo”, declaró.

El presidente afirmó que los venezolanos “están muy contentos” con la captura del mandatario, al que volvió a calificar como dictador.

“Era una dictadura. La gente no lo quería. Tenía muy poca lealtad, si es que tenía alguna”, dijo, comparando las elecciones venezolanas con lo que él insiste en llamar un fraude en los comicios estadounidenses de 2020.

Trump reveló además que Maduro intentó negociar antes de ser capturado, pero que rechazó cualquier acuerdo.

“Al final estaba tratando de negociar. Y yo le dije: ‘No, no podemos hacerlo’. Lo que hizo con las drogas es malo”, afirmó.

Durante la entrevista, el presidente confirmó que Maduro y su esposa fueron trasladados inicialmente a un buque estadounidense y que ahora se dirigen a Nueva York.

“Van rumbo a Nueva York. Fueron acusados allí”, dijo Trump, aludiendo a los procesos judiciales abiertos en ese distrito.

Consultado sobre las críticas de legisladores demócratas por no haber solicitado autorización del Congreso, Trump respondió con dureza: “Son personas débiles y estúpidas. Todo lo que hacen es quejarse”.

Finalmente, al ser preguntado sobre un eventual respaldo a la líder opositora María Corina Machado, Trump evitó comprometerse: “Vamos a tener que mirarlo ahora mismo”, concluyó.

