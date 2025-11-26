Expectativa y miedo: ciudadanos mantienen su cotidianidad en Venezuela ante la tensión con EE. UU.

Una mujer camina frente a un mural en Caracas, Venezuela, que dice: "Leales siempre, gringos nunca". Foto: EFE - Ronald Peña R

“Todo está tranquilo”, coinciden cuatro caraqueños al consultarles sobre el ambiente en la ciudad en medio del despliegue de Estados Unidos en el Caribe, que se intensificó con la Operación Lanza del Sur y la reciente designación del Cartel de los Soles como organización terrorista internacional. Los niños asisten a clases, las personas acuden a sus trabajos, hay negocios abiertos y el tráfico está regular. Eso se pudo observar hasta el mediodía del martes 25 de noviembre en el centro y oeste de Caracas.

Detrás de esta cotidianidad, el miedo, la angustia, la decepción y la desesperación son algunos de los sentimientos que acompañan a los ciudadanos en su día a día. “El ambiente está tenso, pero la gente hace sus cosas normales. Quizás más policías de vez en cuando, pero la gente sale a hacer sus cosas, no queda de otra. Uno está como a la expectativa”, dijo a El Pitazo un trabajador público que reside en el oeste de Caracas.

La tensión que perciben los ciudadanos se ve disminuida por la rutina y la necesidad de resolver los problemas cotidianos en medio de una crisis económica que se agrava con el incremento diario del dólar y la caída del poder adquisitivo. “Para mí es algo psicológico”, dijo un ciudadano de 54 años que vive en el centro de la ciudad.

“Uno no sabe qué creer. Yo me asusto con todo lo que veo en redes, pero en las calles pareciera que todo está tranquilo”, señaló, por su parte, una pensionada que reside en Baruta, estado Miranda.

Para otro caraqueño, “la gente anda esperando algo”, pero asegura que siguen cumpliendo con sus actividades como de costumbre, quizás limitados por la lluvia que se registró el martes en la ciudad desde tempranas horas.

En zonas de los Valles del Tuy, estado Miranda, Maracaibo, estado Zulia, y Monagas, la situación no es diferente. “Quizás salen como caravanas de motorizados y menos personas en las calles, pero de resto tranquilo”, dijo una persona de los Valles del Tuy.

“En Maracaibo uno no sabe qué pensar de lo que pueda pasar o no por lo que dice Estados Unidos. Mientras tanto, yo me ocupo de que tengamos comida en la casa, me gasto lo que me envían mis hijos en tener comida. Es, como dicen, una tensa calma”, comentó una zuliana de 62 años.

La incertidumbre es una constante entre los ciudadanos de diversas regiones. “Lo malo de Venezuela es que uno no sabe si está pasando algo o no. Lo que sí te comento es que si uno escucha que explota un fosforito (fuego artificial) pegamos el brinco todos en el apartamento”, agregó la mujer ama de casa de Maracaibo.

Otro zuliano, de 73 años, limitó las salidas por temor a alcabalas y al aumento de funcionarios de seguridad en las calles. “Nosotros no queremos salir de la casa por miedo. El sábado íbamos en el carro de mi hija a un lugar donde vamos a terapia y nos dio miedo ver tantos policías en la calle. Uno no sabe si por gusto lo detienen a uno y nos amenazan. Yo les tengo pánico por todo lo que uno ve en Instagram. Decidimos, mi esposa y yo, no salir hasta que todo esto pase, hasta que ya nos digan que vamos a tener paz”, señaló.

“Lo que veo es que cada quien sigue haciendo su vida porque toca sobrevivir. Hay días en los que estamos más angustiados, otros decepcionados por todo lo que nos ha tocado vivir como venezolanos y otros días hasta resignados. Yo solo me muevo de la casa al trabajo porque no tengo ni dinero, ni ánimo. Lo que toca es trabajar para medio comer. Hay de todo, pero está carísimo”, dijo, entretanto, un joven de 26 años residente de Maracaibo.

Despliegue antidrogas de Estados Unidos en el Caribe

Desde finales de agosto, Estados Unidos ordenó un despliegue en el mar Caribe para combatir carteles de narcotráfico, que se incrementó con la implementación de la Operación Lanza del Sur, liderada por el Comando Sur, y más recientemente con la designación del Cartel de los Soles, organización que el gobierno de Donald Trump vincula a Nicolás Maduro.

La Operación Lanza del Sur busca combatir el narcotráfico y proteger a Estados Unidos de la entrada de drogas, así como ejercer presión sobre Maduro, considerado por Washington como ilegítimo y asociado a actividades ilícitas.

El despliegue incluye el portaaviones USS Gerald R. Ford, destructores, submarinos nucleares, bombarderos B-52, cazas F-35 y cerca de 12.000 soldados distribuidos en una docena de buques. Además, se han realizado ejercicios de fuego real y maniobras conjuntas con aliados como Trinidad y Tobago y Puerto Rico.

La designación del Cartel de los Soles abre “un abanico de opciones” a Estados Unidos para combatir a la organización, aseguró el secretario de Seguridad, Pete Hegseth, el pasado jueves. El presidente Donald Trump, por su parte, dijo recientemente que ya tomó una decisión sobre Venezuela.

