Angelina Jolie en su visita a Rafah: supervisó asistencia y denunció bloqueos en Gaza

La actriz estadounidense Angelina Jolie (c) visitó este viernes el lado egipcio del paso fronterizo de Rafah, que conecta la Franja de Gaza con Egipto para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino y seguir en 'in situ' las labores humanitarias. Foto: EFE - Gobierno de Egipto en X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La estrella de Hollywood Angelina Jolie visitó el cruce de Rafah, en el lado egipcio de la Franja de Gaza, el viernes 2 de enero, según informaron periodistas de AFP. La visita tuvo como objetivo evaluar la situación humanitaria de los habitantes de Gaza, territorio palestino devastado por más de dos años de guerra.

La ex enviada especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que llegó acompañada de una delegación estadounidense, dijo sentirse “honrada” de encontrarse con los voluntarios de la ONG presentes cerca de la terminal.

Le recomendamos: Ejército israelí ejecuta demoliciones en un campo de refugiados palestinos

“Hay cientos de camiones esperando”, explicó un voluntario de la Media Luna Roja a la actriz ganadora del Oscar, quien también habló con quienes transportan la ayuda humanitaria.

Según medios locales, Angelina Jolie participó en esta visita para examinar las condiciones de los palestinos heridos de la Franja de Gaza, así como la entrega de ayuda humanitaria al enclave asediado.

Ni ella ni las autoridades han hecho aún una declaración oficial sobre esta visita.

El cruce de Rafah permanece cerrado

Angelina Jolie, uno de los rostros más emblemáticos de Hollywood, renunció a su cargo de Enviada Especial del ACNUR a fines de 2022 después de más de 20 años de servicio, diciendo que quería “trabajar de manera diferente” y en cuestiones humanitarias más amplias.

Ha realizado más de 60 misiones sobre el terreno a lo largo de los años, lo que le ha otorgado celebridad y la seguridad de atraer la atención de los medios de comunicación a la causa de los refugiados.

Le podría interesar: Nueve crisis mundiales vistas por los ojos del personal humanitario en 2025

La reapertura del paso de Rafah, prevista en el plan de paz para los territorios palestinos y reclamada desde hace tiempo por la ONU y organizaciones que defienden los derechos humanos, no ha sido autorizada por Israel desde que entró en vigor el alto el fuego en Gaza el 10 de octubre de 2025.

En una declaración conjunta del viernes, Egipto y otros seis países de mayoría musulmana exigieron que Israel garantice las operaciones humanitarias “de manera sostenible, predecible y sin restricciones”, expresando su “profunda preocupación por el deterioro de la situación humanitaria” en la franja sitiada.

Después de que Israel anunciara a principios de diciembre que abriría el cruce solo a quienes salieran de Gaza, El Cairo negó rápidamente haber aceptado tal medida, insistiendo en que el cruce debe estar abierto en ambas direcciones.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com