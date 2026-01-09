Expresidente español que medió en liberaciones en Venezuela es investigado por corrupción

Expresidente de España, en el primer encuentro público de Frente Amplio, convocado por el expresidente Ernesto Samper en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La asociación ultraconservadora española Hazte Oír de España presentó el 4 de enero de 2026 una querella criminal ante la Audiencia Nacional contra el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por su supuesta “colaboración con la estructura criminal de Nicolás Maduro”.

La querella se fundamenta en la reciente detención de Nicolás Maduro por EE. UU., acusado de liderar el “Cártel de los Soles”: una red estatal venezolana de narcotráfico y narcoterrorismo que exporta al menos 250 toneladas anuales de cocaína hacia EE. UU., Europa y África, blanqueando millones de dólares a través de España.

Sin embargo, el Departamento de Justicia de EE. UU. se retractó de calificar directamente a Maduro como líder del “Cártel de los Soles”, admitiendo que se trata de una red de clientelismo político en Venezuela más que de un cártel narcotraficante jerárquico tradicional, según The New York Times.

Hazte Oír alega indicios de delitos como tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, citando reuniones de Zapatero con Maduro que datan del 2016 al 2025, su rol como mediador y observador electoral, según Infoabe.

La querella usa indicios como el crecimiento patrimonial de Zapatero: de EUR 130.562 en 2011-2012 a más de 3,7 millones en inmuebles en 2026, coincidente con sus vínculos venezolanos desde 2014. Incluye declaraciones de José Luis Ábalos y Koldo García en el caso Koldo, afirmando que Zapatero “se ha hecho millonario a costa de Venezuela”, más artículos de Vozpópuli.

Hazte Oír exige investigación española paralela a la de EE. UU. y la DEA, argumentando que Zapatero legitimó al régimen chavista más allá de diplomacia. La querella es indiciaria, no probada, y forma parte de tensiones judiciales de la derecha contra figuras progresistas vinculadas a Venezuela, según Infobae.

👉 Mediador en la liberación de presos políticos en Venezuela

José Luis Rodríguez Zapatero ha actuado como mediador clave en la liberación de presos políticos en Venezuela desde 2016, facilitando diálogos entre el régimen chavista y la oposición.

En enero de 2026, tras la detención de Nicolás Maduro por EE.UU., Jorge Rodríguez (presidente de la Asamblea Nacional) anunció la excarcelación de un “número importante” de presos venezolanos y extranjeros, incluyendo cinco españoles, y agradeció explícitamente las gestiones de Zapatero junto a Lula da Silva y Qatar. Zapatero pasó horas en negociaciones en Miraflores, incluso con opositores cercanos a María Corina Machado, Según Ok Diario.

En julio de 2025, medió para excarcelar a Dahud Hanid Ortiz, un venezolano condenado en España por triple homicidio, incluido en un intercambio con EE. UU. Su labor es reconocida por el chavismo, aunque criticada por la oposición como legitimación del régimen, según el diario.

👉 ¿Quién es José Luis Rodríguez Zapatero?

Zapatero es un político español del Partido Socialista Obrero Español (PSCE) que fue presidente del Gobierno de España de 2004 a 2011.

Nacido el 4 de agosto de 1960 en Valladolid, se formó en Derecho en la Universidad de León y entró joven en política como diputado por León en 1986. Llegó a secretario general del PSOE en 2000, derrotando a otros candidatos internos, según el Diario AS.

Ganó las elecciones de 2004 y 2008, implementando reformas como el matrimonio igualitario (primer país en Europa sin restricciones), ley contra la violencia de género, Ley de Memoria Histórica, retirada de tropas de Irak y Ley de Economía Sostenible ante la crisis de 2008, según el medio.

Tras 2011, se dedica a mediaciones internacionales, especialmente en Venezuela como observador electoral y facilitador de diálogos con Maduro desde 2014.

