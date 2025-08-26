Gobierno de Venezuela pide apoyo de Secretario General de la ONU ante “amenazas” de EE. UU.

Fotografía de archivo fechada el 25 de junio de 2025 del canciller de Venezuela, Yván Gil Pinto, hablando durante una manifestación en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Gobierno de Venezuela pidió este martes el apoyo del secretario general de la ONU, António Guterres, ante “las amenazas” de Estados Unidos, y expresó su preocupación por “el despliegue de unidades militares e incluso armas nucleares” del país norteamericano en el Caribe.

🔑Las claves de lo que pide el gobierno de Venezuela a la ONU (por si tiene afán)

Venezuela pide apoyo de la ONU frente a amenazas de EE. UU.

Caracas denuncia despliegue militar y posible presencia nuclear en el Caribe.

Washington aumenta presión con recompensas y acusaciones contra Maduro.

Maduro asegura que la defensa venezolana está activa y lista 24/7.

Guterres llama a ambos gobiernos a reducir tensiones y buscar soluciones pacíficas.

El Ejecutivo de Nicolás Maduro espera recibir el apoyo de Guterres para “restablecer la sensatez” en la región latinoamericana y caribeña, que enfrenta, según Caracas, unas “amenazas” por parte de Washington, pese a que se trata de una “zona de paz” declarada como tal en 2014, señaló el canciller venezolano, Yván Gil.

Le recomendamos: “Viva la patria”, el grito de los venezolanos enlistados ante las amenazas de Trump

El ministro de Exteriores expresó estas preocupaciones durante una reunión con el coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, celebrada una semana después de que EE. UU. advirtiera de que está preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”, lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas del mar Caribe cercanas a la nación.

Washington también duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura del presidente Maduro, a quien el país norteamericano acusa de “violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos”.

El canciller venezolano aseguró este martes que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, está “atentando contra la paz” en la región, bajo lo que señaló como “falsas narrativas”, que son, dijo, un “pretexto para justificar agresiones contra Venezuela”.

Le podría interesar: Maduro acusa a EE. UU. de planear un cambio de régimen militar y responde con milicianos en Venezuela

“Confirmamos que el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) ha ratificado a Venezuela como un territorio libre de cultivos ilícitos. Además, los esfuerzos del Gobierno bolivariano han sido debidamente certificado por la UNDOC”, afirmó Gil en redes sociales.

El lunes, el mandatario venezolano juró que a la nación caribeña “no la toca nadie”, y aseguró que fueron activadas todas “las fuerzas y el poder nacional” para defender al país de “las amenazas ilegales, inmorales y criminales del imperio de los Estados Unidos”.

Maduro, quien indicó que más del 90 % de la población de su país rechaza “los anuncios y amenazas” del Gobierno de Trump, afirmó también que el sistema de defensa venezolano ha sido “sometido a un proceso intenso de aceleración y reorganización dinámica” y “está desplegado” las “24 horas” del día “con su capacidad de combate y lucha armada”.

El pasado jueves, el secretario general de la ONU llamó a EE. UU. y Venezuela a “resolver sus diferencias por medios pacíficos”.

También puede leer: DEA acusa a Maduro de narcoterrorismo: vínculos con ELN y carteles mexicanos

En una rueda de prensa, la portavoz adjunta de Guterres, Daniela Gross, aseguró que el secretario “sigue muy de cerca” los últimos acontecimientos entre los Gobiernos de ambos países, que han alcanzado un pico de tensión en los últimos días.

Guterres, según dijo la portavoz, “urge a los dos Gobiernos a desescalar las tensiones y ejercer la contención”

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com