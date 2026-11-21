El pasado miércoles, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, firmó en el Palacio de Miraflores en Caracas un acuerdo con el ministro de Defensa venezolano, Gustavo González López, para reanudar la cooperación…

¿Qué pasa cuando le pides a un ejército que se entrene con el enemigo para el que se preparó durante 20 años? Es la pregunta de manual que queda en el aire en cualquier cambio de alianza. Y Venezuela, que ya en el pasado se ha enfrentado a la misma cuestión, está a punto de recordarle al mundo lo que esto conlleva.

El pasado miércoles, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, firmó en el Palacio de Miraflores en Caracas un acuerdo con el ministro de Defensa venezolano, Gustavo González López, para reanudar la cooperación militar entre los dos países, rota desde 2005. Este nuevo pacto incluye entrenamientos conjuntos, intercambio de inteligencia y colaboración en equipos, y, según la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, servirá para “reforzar la capacitación de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, favorecer su equipamiento operativo y facilitar el acceso a nuevas tecnologías”.

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Es un cambio abrupto para unas fuerzas que en las últimas dos décadas han sido entrenadas bajo la doctrina de la “guerra popular prolongada”, de raíces maoístas y cubanas, que Hugo Chávez dictó contra un enemigo con nombre propio: el imperio estadounidense. No es una historia lejana, pues apenas en septiembre de 2025 el entonces ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció una nueva fase de entrenamiento de la Milicia inspirada en esa doctrina y advirtió a Washington que “la FANB y el pueblo se preparan para defender la patria”.

Además, tras el embargo de armas que Washington impuso en 2006, un año después de que Chávez rompiera la cooperación militar, el gobierno venezolano gastó miles de millones de dólares en cazas Sukhoi Su-30, tanques T-72 y sistemas antiaéreos S-300 y Buk. Un arsenal ruso que Venezuela nunca pudo mantener ni operar realmente, según funcionarios consultados por The New York Times, por culpa de la corrupción, la mala logística y las sanciones, según analistas. Pero hoy, dicho arsenal podría caer en manos de quien Chávez menos imaginaba: expertos estadounidenses interesados en estudiar de cerca la tecnología rusa.

Con la mentalidad y el arsenal diseñados para enfrentar al enemigo que hoy es aliado, ¿en qué queda Venezuela? ¿Qué podría venir con su nuevo amigo? La historia está plagada de ejemplos. Empezando por la misma Caracas, que ya había sido aliada fundamental de EE. UU.

Desde 1958 y durante cuatro décadas, Caracas fue uno de los socios más cercanos de Washington en la región. En 1982 encargó 24 cazas F-16 y, cuando los primeros aterrizaron en noviembre de 1983, se convirtió en el único país latinoamericano con esos aviones, un privilegio que mantuvo durante 20 años. Oficiales de los dos países se formaban juntos en un programa de intercambio que duró 35 años, pero todo eso se vino abajo en abril de 2005, cuando Chávez acusó a los instructores estadounidenses de hacer campaña en su contra dentro de los cuarteles, los sacó del país y suspendió cualquier intercambio “hasta quién sabe cuándo”.

Al año siguiente llegó el embargo y los F-16 se quedaron sin repuestos. Chávez amenazó con vendérselos a Irán, compró los Sukhoi a Rusia y abrió la puerta a los créditos chinos y a los asesores cubanos, que terminaron a cargo del anillo de seguridad presidencial. Al final no pudo venderlos por las reglas del Tratado sobre Comercio de Amas, así que los F-16 se fueron quedando en tierra, aunque uno volvió a volar en abril de este año, después de casi 16 años parado.

Irán es el espejo invertido de esa historia. Antes de 1979, el sha Mohammad Reza Pahlavi era uno de los aliados más cercanos de Washington y le compró 79 cazas F-14, con diez años de repuestos, misiles y entrenamiento para sus pilotos incluidos. La Revolución Islámica cortó todo de golpe y aunque Irán se quedó con los aviones, no tuvo repuestos, y los mantuvo volando durante décadas desarmando unos para sacarles piezas a otros, copiando componentes y montando redes de contrabando.

Lo primero que cambió no fueron los aviones, sino quienes los piloteaban. Muchos pilotos fueron encarcelados o apartados porque el nuevo régimen dudaba de su lealtad. Este año, Israel aseguró haber destruido los últimos F-14 iraníes. Es la misma historia de los F-16 venezolanos, contada desde el otro lado.

Esa es la primera lección de cualquier cambio de alianza: lo que llegó con el socio anterior queda comprometido. En 2006 fueron los aviones estadounidenses. Hoy son los rusos. Aunque la historia no siempre termina en el desguace. Si Venezuela consiguiera repuestos rusos, podría restaurar sus Sukhoi y operarlos junto a los F-16 que intenta revivir, y entrar así al selecto club de las fuerzas aéreas “bilingües”, las que vuelan al mismo tiempo aviones de los dos bandos de la Guerra Fría.

Polonia lo hizo durante casi dos décadas, pues recibió sus primeros F-16 en 2006 y mantuvo en servicio sus MiG-29 soviéticos, que empezó a enviar a Ucrania en 2023. Egipto todavía vuela F-16 estadounidenses y MiG-29 rusos. El problema está en el “si”: desde enero, Washington presiona a Caracas para que saque del país a los asesores rusos, y las sanciones contra Moscú complican cualquier compra y la industria militar rusa tiene sus propias prioridades en Ucrania.

Sin embargo, según expertos, lo más probable es que estos equipos rusos terminen “pudriéndose” en cuarteles, o se mantengan unas unidades canibalizando otras, como hizo Irán. No sería la primera vez. Venezuela ya lo vivió en 2009, cuando Chávez rompió relaciones con Israel y los sistemas antiaéreos Barak-1, comprados apenas cuatro años antes, se quedaron sin soporte. Los lanzacohetes israelíes LAR-160 corrieron una suerte más curiosa: sus chasis terminaron reconvertidos en vehículos para despejar minas. En los dos casos, la solución fue comprarle a Rusia. Ahora el ciclo se repite al revés.

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El cambio no es inmediato y está atado a intereses

La historia de Egipto, por su parte, recuerda que estos cambios no se hacen de la noche a la mañana. En julio de 1972, el presidente Anwar el Sadat expulsó a unos 15.000 asesores militares soviéticos. Sus fuerzas armadas, formadas y equipadas por Moscú, quedaron golpeadas, y la pelea por los repuestos se agudizó en los años siguientes. Solo después de firmar la paz con Israel, en 1979, Egipto se convirtió en un gran receptor de ayuda militar estadounidense, y sus primeros F-16 llegaron a El Cairo en marzo de 1982, casi una década después de la ruptura con Moscú.

Y todo, de nuevo, queda atado a los intereses de los gobiernos de turno. En 1977, Etiopía era el gran aliado de Estados Unidos en la región y Somalia, el de la Unión Soviética. En cuestión de meses, todo se invirtió. El nuevo régimen militar etíope expulsó a los asesores estadounidenses y se acercó a Moscú. Cuando Somalia invadió la región etíope del Ogadén, los soviéticos eligieron a Etiopía y le enviaron armas y miles de soldados cubanos. Somalia rompió por su lado su tratado con Moscú, expulsó a los asesores soviéticos y salió a buscar a Washington.

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Las cúpulas cambiaron de socio como quien cambia de camiseta, y la guerra la pusieron los soldados y la gente del Ogadén. Ninguna de esas alianzas respondía a una lealtad con los pueblos, sino a los intereses de quienes estaban en el poder.

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Quizá el caso más ejemplificante de lo que viene para Venezuela sea el vietnamita. Estados Unidos y Vietnam se enfrentaron en una guerra que dejó millones de muertos vietnamitas y más de 58.000 estadounidenses. Pero en 2016, el entonces presidente Barack Obama viajó a Hanói y levantó el embargo de armas, y en 2023 Joe Biden elevó la relación al nivel más alto de la diplomacia vietnamita, el mismo que Hanói tiene con China y Rusia.

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Pese a la apertura a EE. UU., Vietnam siguió armándose casi por completo con material ruso. El Partido Comunista también siguió en el poder, y, lo más importante, la represión tampoco cambió. Mientras Obama anunciaba el fin del embargo, las autoridades detenían a la periodista Pham Doan Trang, que años después fue condenada a nueve años de prisión por sus escritos Y cuando Biden visitó Hanói, ella no estuvo entre los presos liberados. El socio cambió, pero para quien escribía o protestaba, todo siguió igual.

AME8626. CARACAS (VENEZUELA), 18/11/2026.- El ministro de Defensa de Venezuela, el general en jefe Gustavo González López, acude a una rueda de prensa este miércoles en la embajada estadounidense, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ

Ese es el riesgo para Venezuela, donde la vieja doctrina de la guerra popular prolongada demostró que no solo apuntaba hacia Estados Unidos. Según Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, esta se centró en un “enemigo interno” y dejó a la FANB sin preparación para lo que de verdad amenaza al país, como las guerrillas y los grupos criminales. Durante años, ese enemigo interno fueron opositores, periodistas y manifestantes.

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El ministro que firmó con Hegseth, de hecho, dirigió el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) durante casi una década, y Washington lo sancionó en 2015 por violaciones de derechos humanos. Para la experta, aunque un acuerdo puede ser un “viento favorable” para repensar el ámbito militar venezolano, solo funcionará si viene con una reforma de fondo: una doctrina ajustada a los derechos humanos, otra justicia militar y una Fuerza Armada que recupere el respeto de la sociedad. Sin eso, el entrenamiento del Pentágono puede profesionalizar al aparato sin cambiar contra quién apunta.

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