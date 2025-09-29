La aplicación de noticias hecha por una venezolana que desafía la censura de Maduro

Imagen de referencia de un iPhone con varias aplicaciones. Noticias sin Filtro está disponible para este tipo de celulares. Foto: AFP - PHILIPPE HUGUEN

Valentina Aguana, ingeniera de sistemas venezolana y refugiada en España, lidera Noticias sin Filtro, una aplicación que busca romper con la censura que ha instaurado el régimen de Nicolás Maduro en el país vecino. Si bien ha sido altamente consumida por quienes siguen viviendo allí, también es apetecida en Estados donde se ve la diáspora, como Colombia.

Con más de 130.000 descargas, con el 95 % de los usuarios identificados como venezolanos dentro de Venezuela, esta se ha convertido en una vía para tener un espacio seguro de información frente a los bloqueos, el ruido y la desinformación. Esta aplicación trabaja bajo la idea de mostrar los contenidos de medios independientes “sin que nadie te diga qué pensar ni qué puedes leer o no”, según aseguró ante DW Aguana, cofundadora de la iniciativa.

Ella, con especial interés en juntar su gusto por la tecnología con la lucha por Venezuela, se unió a la ONG Conexión Segura y Libre, que trata temas de internet y de libertad de expresión, teniendo en cuenta que todo el espacio digital está controlado por las autoridades chavistas.

Ella contó que los venezolanos usan una VPN para evadir esa restricción. Frente a ello, Noticias sin Filtro nació con la idea de romper esa brecha que existe entre quienes saben cómo usarla y quienes no, creando así una separación de información con la narrativa oficial. Ella tomó la decisión de salir de su país en 2021, precisamente, porque se cansó de la autocensura.

La aplicación, pensada desde hace una década, creó alianzas con más de 30 medios de comunicación independientes venezolanos. No funciona con “el ruido de las redes sociales”, advirtió Aguana. Es decir, no tiene comentarios, likes ni posts: solo los contenidos de fuentes confiables. Según ella, esta puede ser una vía para recuperar el hábito de leer noticias, no solo en contextos autoritarios, sino también democráticos.

