Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Venezuela

La OEA dice que tiene cómo apoyar a Venezuela en caso de una transición a la democracia

El secretario general de la organización regional aseguró que, si bien el futuro político del país caribeño es algo que les corresponde a los venezolanos, la OEA “está lista” para apoyar una eventual transición.

Redacción Mundo
25 de noviembre de 2025 - 06:29 p. m.
Las declaraciones que se conocieron de Albert Ramdin, secretario general de la OEA, se enmarcan en un tenso contexto entre Estados Unidos y Venezuela, por cuenta no solo de la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista, sino de la ofensiva militar de Washington contra supuestas narcolanchas.
Las declaraciones que se conocieron de Albert Ramdin, secretario general de la OEA, se enmarcan en un tenso contexto entre Estados Unidos y Venezuela, por cuenta no solo de la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista, sino de la ofensiva militar de Washington contra supuestas narcolanchas.
Foto: EFE - Bienvenido Velasco
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, dijo que la institución regional está preparada para ayudar a Venezuela en caso de que se dé una transición a la democracia y Nicolás Maduro deje el poder. Sin embargo, en diálogo con NTN24, aclaró que eso es algo que les corresponde a los venezolanos.

“No puedo y no tengo la costumbre de predecir cosas que aún no están. Trabajo con realidades. La OEA siempre está lista para apoyar a un país en un proceso de transición”, afirmó Ramdin, quien le aseguró al canal de televisión que el organismo mantiene conversaciones discretas con la oposición y el régimen, así como con Estados Unidos y otros países miembros del organismo, para evaluar cómo se podría asistir en caso de una transición.

Vínculos relacionados

“No soy narco, solo me gustan Gucci y los clubes de striptease”: el artículo de The Times sobre Petro
Aviones militares de EE. UU. sobrevolaron cerca de Venezuela en medio de la crisis aérea
El Vaticano critica la “banalización del adulterio” y “la promoción del poliamor”

Acerca de eso, puntualmente declaró: “Estamos en contacto con ambos lados de manera discreta, aquellos en la oposición y aquellos que son autoridades. Estamos hablando con Estados Unidos también sobre esto, y los Estados miembros. ¿Cómo podemos ayudar en una transición si eso fuese necesario?”.

Las declaraciones que se conocieron de Ramdin se enmarcan en un tenso contexto entre Estados Unidos y Venezuela, por cuenta no solo de la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista, sino de la ofensiva militar que Washington desplegó desde hace meses en el Caribe y el Pacífico, algo que ha sido catalogado por Caracas como una amenaza.

Entretanto, una alerta emitida por la autoridad aérea estadounidense para los aviones comerciales con viajes hacia y desde Venezuela provocó la cancelación de vuelos de varias aerolíneas, pues instó a “extremar la precaución” al sobrevolar el territorio venezolano y el sur del Caribe. Durante la crisis aérea, que se ha extendido desde el fin de semana, se detectó el desplazamiento de al menos un bombardero B-52, dos cazas F/A-18 y un E-2, todos pertenecientes a Washington.

A la espera de saber si se concreta una llamada entre Donald Trump y Nicolás Maduro, el líder chavista mencionó en su programa semanal que “hagan lo que hagan, como lo hagan, donde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles. No han podido ni podrán jamás con nuestra patria”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com

Por Redacción Mundo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

América

Latinoamérica

Venezuela

Nicolás Maduro

OEA

Estados Unidos

Donald Trump

Narcotráfico

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.