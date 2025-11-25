La OEA dice que tiene cómo apoyar a Venezuela en caso de una transición a la democracia

Las declaraciones que se conocieron de Albert Ramdin, secretario general de la OEA, se enmarcan en un tenso contexto entre Estados Unidos y Venezuela, por cuenta no solo de la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista, sino de la ofensiva militar de Washington contra supuestas narcolanchas. Foto: EFE - Bienvenido Velasco

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, dijo que la institución regional está preparada para ayudar a Venezuela en caso de que se dé una transición a la democracia y Nicolás Maduro deje el poder. Sin embargo, en diálogo con NTN24, aclaró que eso es algo que les corresponde a los venezolanos.

“No puedo y no tengo la costumbre de predecir cosas que aún no están. Trabajo con realidades. La OEA siempre está lista para apoyar a un país en un proceso de transición”, afirmó Ramdin, quien le aseguró al canal de televisión que el organismo mantiene conversaciones discretas con la oposición y el régimen, así como con Estados Unidos y otros países miembros del organismo, para evaluar cómo se podría asistir en caso de una transición.

Acerca de eso, puntualmente declaró: “Estamos en contacto con ambos lados de manera discreta, aquellos en la oposición y aquellos que son autoridades. Estamos hablando con Estados Unidos también sobre esto, y los Estados miembros. ¿Cómo podemos ayudar en una transición si eso fuese necesario?”.

Las declaraciones que se conocieron de Ramdin se enmarcan en un tenso contexto entre Estados Unidos y Venezuela, por cuenta no solo de la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista, sino de la ofensiva militar que Washington desplegó desde hace meses en el Caribe y el Pacífico, algo que ha sido catalogado por Caracas como una amenaza.

Entretanto, una alerta emitida por la autoridad aérea estadounidense para los aviones comerciales con viajes hacia y desde Venezuela provocó la cancelación de vuelos de varias aerolíneas, pues instó a “extremar la precaución” al sobrevolar el territorio venezolano y el sur del Caribe. Durante la crisis aérea, que se ha extendido desde el fin de semana, se detectó el desplazamiento de al menos un bombardero B-52, dos cazas F/A-18 y un E-2, todos pertenecientes a Washington.

A la espera de saber si se concreta una llamada entre Donald Trump y Nicolás Maduro, el líder chavista mencionó en su programa semanal que “hagan lo que hagan, como lo hagan, donde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles. No han podido ni podrán jamás con nuestra patria”.

