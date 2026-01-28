La prioridad fue evitar una guerra civil en Venezuela: Rubio defendió la política de Trump

Ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, Marco Rubio, secretario de Estado, recalcó la necesidad de abrir espacios políticos a la oposición venezolana y recordó que aún hay presos políticos en el país. Foto: EFE - SHAWN THEW

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este miércoles que el objetivo de la administración de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro es lograr una “Venezuela amigable, estable, próspera y democrática”, en la que se celebren “elecciones libres y justas”.

Durante una audiencia en el Senado para explicar la política estadounidense hacia Venezuela tras el ataque del 3 de enero en Caracas, que culminó con el derrocamiento y la captura del exlíder chavista y su esposa, Cilia Flores, Rubio advirtió que ese objetivo no se logrará en cuestión de semanas, sino que requerirá “algún tiempo”.

“El objetivo final es que queremos llegar a una fase de transición en la que tengamos una Venezuela amiga, estable, próspera y democrática, en la que todos los sectores de la sociedad estén representados en elecciones libres y justas”, declaró el funcionario.

Rubio enfatizó que, aunque se puedan celebrar elecciones, estas no serían libres ni justas si la oposición no tiene acceso a los medios de comunicación ni se le permite participar plenamente.

Tras la salida de Maduro, explicó Rubio, la prioridad inmediata fue evitar un escenario de inestabilidad, ante la posibilidad de que se desatara “una guerra civil” o un éxodo masivo hacia Colombia.

Para ello, Estados Unidos estableció “conversaciones directas y respetuosas” con las autoridades interinas, con referencia a Delcy Rodríguez, quien quedó encargada en Miraflores.

Parte de la estrategia incluye un mecanismo mediante el cual Venezuela puede vender petróleo sancionado a precio de mercado bajo “supervisión” estadounidense, con el objetivo de financiar la Policía y el aparato gubernamental, y garantizar que los recursos se utilicen “en beneficio del pueblo venezolano”.

“Este mecanismo a corto plazo estabiliza el país y asegura que los ingresos del petróleo sancionado beneficien al pueblo venezolano, no al sistema anterior”, explicó Rubio.

La segunda fase, según el secretario de Estado, apunta a la recuperación económica y a la normalización de la industria petrolera, que posee las mayores reservas del mundo, promoviendo “ventas sin corrupción y sin favoritismos”. En ese sentido, él aplaudió que el Parlamento venezolano eliminara recientemente muchas de las restricciones sobre hidrocarburos para empresas privadas.

También recalcó la necesidad de abrir espacios políticos a la oposición y recordó que aún hay presos políticos en el país. Sobre este punto, reconoció que las liberaciones se están produciendo más lentamente de lo deseado, pero aseguró que “se están liberando”.

Ante la pregunta de si está al tanto de que la agencia antidrogas investiga a Delcy Rodríguez por su presunta relación con el narcotráfico, Rubio respondió que, a diferencia de Maduro, ella no está imputada ante la justicia estadounidense.

En un discurso escrito enviado al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rubio amenazó con el “uso de la fuerza” si Delcy Rodríguez no coopera plenamente con la administración de Trump.

Su comparecencia ocurrió el mismo día en el que tiene previsto recibir en el Departamento de Estado a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, quien hace dos semanas se reunió con Trump y le obsequió su medalla del Premio Nobel de la Paz.

¿Nuevos ataques de Estados Unidos en Venezuela?

El secretario de Estado aseguró que la administración republicana no tiene intención de llevar a cabo un nuevo ataque en el país vecino, aunque no descarta ninguna opción si Delcy Rodríguez no coopera con Washington: “Les puedo asegurar con total certeza que no estamos preparando, ni tenemos la intención, ni esperamos tener que tomar ninguna acción militar en Venezuela en ningún momento”.

Según dijo, la única presencia militar estadounidense que hay allá es la de los infantes de Marina que están resguardando la Embajada. Sin embargo, insistió en que Trump, como comandante en jefe del Ejército, “nunca descarta sus opciones”. A modo de ejemplo, agregó: “Si aparece una fábrica de drones iraníes y amenaza a nuestras fuerzas en la región, el presidente conserva la opción de eliminarla”.

