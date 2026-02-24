Ley de amnistía en Venezuela: gobierno reporta 177 excarcelaciones, ONG cuestiona cifras

Personas marchan en Caracas por el Día de la Juventud con pancartas mientras distintos grupos —chavismo y estudiantes universitarios— conmemoran la jornada en medio del debate sobre una posible ley de amnistía para presos políticos en la Asamblea Nacional de Venezuela. Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ

En Venezuela, la reciente ley de amnistía aprobada el 19 de febrero de 2026 por la Asamblea Nacional ha permitido la excarcelación de unos 177 presos hasta la fecha, según reportes de legisladores locales.

Esta cifra ha sido confirmada por el diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria que supervisa la implementación de la ley, quien además indicó que 2.021 personas han recibido libertades plenas o se les han levantado medidas cautelares y que se han recibido más de 3.000 solicitudes de beneficios de la normativa.

Esta normativa, impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026, beneficia a procesados por protestas políticas y acciones violentas desde 1999, excluyendo delitos graves como violaciones a derechos humanos, narcotráfico o corrupción.

Inicialmente se liberaron 379 prisioneros en un lote el 20 de febrero, y las cifras han crecido progresivamente a más de 800 según el oficialismo (302 por defensores de derechos humanos).

Según el diputado venezolano Jorge Arreaza, la Ley de Amnistía —aprobada la semana pasada— ha permitido la excarcelación de 177 personas hasta la fecha.

“Hoy podemos decir que se han realizado, gracias a la ley, 177 excarcelaciones, se han dado 2.021 libertades plenas a personas que estaban en régimen de presentación (ante tribunales) y se han recibido en total más de 3.000 solicitudes” de beneficios de la ley, dijo Arreaza en un acto en la casa de gobierno.

“Siguen llegando en los tribunales del país, en algunos como en Caracas, que se centra mucho, hay personas llevando sus escritos, defensores privados, defensores públicos los trámites de la ley", agregó el diputado.

Sin embargo, organizaciones como Foro Penal han reportado un número mucho menor de liberados considerados presos políticos: alrededor de 464 excarcelaciones confirmadas entre el 8 de enero y el 22 de febrero, con al menos 65 liberaciones desde la aprobación de la amnistía, según su conteo verificado directamente con familiares y abogados, y diferenciando entre excarcelaciones con medidas cautelares y liberaciones plenas.

Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) —la principal alianza de oposición— indicó que solo han podido verificar 19 excarcelaciones en las primeras 48 horas después de aprobada la ley, y estimó 494 liberaciones en total desde que comenzaron las salidas en enero, cifras muy por debajo de las oficiales.

