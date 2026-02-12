“Maduro sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela”: Rodríguez en entrevista con NBC

Delcy Rodríguez tuvo una reunión en Caracas con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright. Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ

Delcy Rodríguez, la nueva líder chavista, aseguró en entrevista con NBC News que “Nicolás Maduro es el presidente legítimo” de Venezuela, así como dijo que tanto él como su esposa Cilia Flroes, también capturada por Estados Unidos en enero, “son inocentes”.

En la primera entrevista que tuvo con un medio estadoundiense desde que asumió el mando de Miraflores, Rodríguez agregó: “Estoy a cargo de la Presidencia de Venezuela, como lo establece claramente la Constitución. Por la cantidad de trabajo que tengo, por lo ocupada que estoy, les puedo decir que es un trabajo muy duro y lo estamos haciendo día a día”.

Ella se mueve en un terreno delicado, en el cual, a pesar de que en un prinicpio condenó la acción militar estadounidense, ha tratado de mostrar cooperación con Donald Trump, quien la ha incluido en el ámbito diplomático, como lo demostró la reunión que tuvo en Caracas el miércoles con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.

Incluso, en la entrevista mencionó que ella ha sido invitada al país norteamericano y que está “contemplando ir allí una vez que establezcamos esta cooperación y podamos avanzar con todo”. De momento, Wright declaró ante la periodista Kristen Welker, de NBC, que Rodríguez ha “logrado enormes cambios positivos, incluyendo la modificación de la Ley de hidrocarburos (...). Los venezolanos están a cargo aquí en Venezuela, pero Estados Unidos tiene una enorme influencia sobre las autoridades interinas”.

La reunión de Rodríguez y Wright abrió un camino para el inicio de una asociación energética a largo plazo entre Estados Unidos y Venezuela, con especial énfasis en el petróleo, pero que también está relacionada con asuntos de gas, minería y energía eléctrica.

