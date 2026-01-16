María Corina Machado habla desde EE. UU.: “Venezuela será libre con el apoyo de Trump”

María Corina Machado afirmó desde The Heritage Foundation, en Washington, que “estamos al borde de la libertad”. Foto: EFE - Octavio Guzmán

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En una rueda de prensa desde Estados Unidos, luego de meses de haber estado en clandestinidad, la opositora María Corina Machado habló tras su reunión con Donald Trump, a quien le dio la medalla del Nobel de Paz que recibió en diciembre en Oslo (Noruega).

Machado tomó la palabra en el Heritage Foundation para decir que “estamos al borde de la libertad. El 3 de enero de 2026 se logró un nuevo hito y estamos tomando los primeros pasos para la transición hacia la democracia”. También le agradeció a Trump, “quien necesitó de mucha valentía”, y, según contó, le dijo “que sí le importa el pueblo venezolano”.

“Venezuela será libre, y lo lograremos con el apoyo del pueblo estadounidense y de Trump”. Machado no negó que son tiempos complejos y que con Edmundo González Urrutia, “el gobierno legítimo”, está trabajando de la mano para lo que viene después. De hecho, enfatizó en que Delcy Rodríguez solo “está cumpliendo órdenes. Lo que falta es el pueblo de Venezuela, y eso es lo que nosotros representamos”.

“El mandato venezolano está en juego”, recalcó la opositora en medio de la rueda de prensa, quien aseguró que no tiene duda acerca de que Estados Unidos lo respalda, a pesar de que, como le preguntaron los reporteros, la persona que está a la cabeza de Miraflores, de momento, es la exvicepresidenta de Nicolás Maduro, a quien responsabilizó de dirigir los centros de tortura y sobre quien “la justicia de Estados Unidos e internacional tiene información”.

“Convertiremos a Venezuela en el milagro latinoamericano”, enfatizó Machado, quien dijo que, a lo largo de 27 años, el régimen ha “saqueado” al país. Este, mencionó ella, es el principio de un proceso difícil y no se puede desconocer “el terrorismo de Estado” que hay, cuya responsabilidad recae en Maduro, pero también en Rodríguez y Vladímir Padrino López, ministro de Defensa venezolano.

En medio de todo esto, Machado ha mantenido un tono optimista luego de la reunión con el presidente republicano, a pesar de que ella no figura en los planes inmediatos que tiene Estados Unidos para Venezuela, y sobre lo cual no dio detalles exactos sobre su posible rol en fases posteriores. De hecho, ella está tratando de ganar el apoyo de Washington, que está trabajando de la mano con Rodríguez, con quien el mismo Trump y el director de la CIA, John Ratcliffe, han tenido contacto esta semana. Sobre todo, porque la prioridad de ahora en adelante es desmontar la represión.

Incluso, en una entrevista con Fox News que fue grabada posterior a su asistencia a la Casa Blanca, ella detalló: “Creo que seré elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado, la primera mujer presidenta”. Ante la pregunta sobre qué viene ahora, agregó: “Libertad. Y no solamente eso, vamos a tener un país que será la envidia del mundo”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com