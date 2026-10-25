María Corina Machado habría entrado a Venezuela desde Colombia: esto se sabe

"Tras cruzar Colombia, entró en Venezuela este fin de semana y apareció en el santuario de Barquisimeto el domingo al mediodía. Una multitud eufórica de seguidores la rodeó y coreó su nombre", informó el diario neoyorkino este domingo.

La líder opositora venezolana María Corina Machado habría entrado a Venezuela desde Colombia, informaron The Wall Street Journal y el diario español ABC citando a fuentes con conocimiento del tema.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Según la publicación, durante el viaje, "Machado estuvo acompañada por un equipo de seguridad privada estadounidense y contó con la asistencia del gobierno conservador colombiano, según la fuente. Estados Unidos le indicó a Rodríguez que no interfiriera en el regreso de Machado, añadió la fuente".

Hasta el momento, las autoridades colombianas no se han pronunciado sobre el supuesto paso de Machado por Colombia.

Le puede interesar

De acuerdo con las fuentes del Journal, el regreso de Machado fue coordinado con la "ayuda de las autoridades colombianas y panameñas".

Por su parte, David Alandete, corresponsal de ABC en la Casa Blanca, afirmó que "María Corina Machado entró en Venezuela por Colombia. Era su segundo intento desde ese país y el noveno desde junio". Añadió que fuentes en Washington aseguran que "la Administración Trump estuvo dividida hasta el último momento. Resultó decisiva la presión de legisladores de Florida, que advirtieron a la Casa Blanca del grave coste político que suponía dar la impresión de estar bloqueando el regreso de la Nobel de la Paz [sic], especialmente a pocos días de las elecciones del 3 de noviembre".

Tras meses en la clandestinidad, Machado anunció este domingo su regreso a Venezuela. Reapareció en un acto religioso en el estado Lara. "Estoy aquí. Con ustedes", trinó en su cuenta de X.

Machado había salido de Venezuela en diciembre de 2025 mediante una operación secreta y marítima, con el apoyo de Estados Unidos, para poder viajar a Oslo a recibir el Premio Nobel de la Paz.

En días pasados, empezó a correr el rumor de que María Corina regresaría para unirse a las manifestaciones convocadas en Venezuela el jueves pasado para conmemorar los tres años de las elecciones primarias de octubre de 2023, que Machado ganó. Al no poder postularse a las elecciones por el bloque del régimen de Maduro, la oposición se inclinó por Edmundo González, quien según las actas electorales ganó las votaciones.

Según el Wall Street Journal, Machado salió de Panamá, donde llevaba viviendo los últimos meses, ese mismo jueves.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com