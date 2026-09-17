Medellín endurece el control migratorio con la expulsión de 17 venezolanos

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció la expulsión de 17 ciudadanos venezolanos de Colombia, tras un operativo en el que, según las autoridades, fueron identificados con antecedentes y anotaciones relacionadas con delitos y conductas como hurto, tráfico de estupefacientes, porte de armas blancas y riñas en la ciudad.

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Gutiérrez aseguró que tres de los ciudadanos tenían, además, requerimientos judiciales en Venezuela por delitos como hurto agravado, homicidio y secuestro. El mandatario también afirmó que entre los expulsados estaba un hombre que se hacía pasar por sacerdote y pedía dinero en las calles vestido con prendas religiosas.

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El alcalde sostuvo que quienes lleguen a Medellín para trabajar, invertir y cumplir la ley serán bienvenidos, pero señaló que quienes cometan delitos no tendrán espacio en la ciudad. Añadió que la Alcaldía continuará coordinando acciones con Migración Colombia y la Policía Nacional para identificar a personas que puedan estar sujetas a medidas de expulsión y hacer efectiva su salida del país conforme a la legislación vigente.

🚨Miren pues, los 17 ciudadanos venezolanos ya fueron expulsados de Medellín y ya están en su país, luego de ser identificados con antecedentes y anotaciones relacionados con delitos como hurto, estupefacientes, porte de armas blancas y riñas aquí en Medellín. Tres de ellos… pic.twitter.com/9KfssqcH7t — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 16, 2026

El operativo ocurre en un momento de cambios en la política migratoria del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Durante su primer mes en el poder, el mandatario ha planteado una política centrada en la consigna de “colombianos primero” y ha anunciado medidas dirigidas a localizar y expulsar a personas que se encuentren en situación migratoria irregular en el país.

Las primeras medidas ya comenzaron a aplicarse en otras ciudades. Este sábado, Migración Colombia informó sobre seis expulsiones de ciudadanos venezolanos que, de acuerdo con la entidad, habían incurrido reiteradamente en comportamientos contrarios a la convivencia y, en algunos casos, habían incumplido medidas administrativas vigentes. Tres procedimientos tuvieron lugar en Bucaramanga y otros tres en San Gil.

El nuevo enfoque representa un giro frente a la política migratoria desarrollada por Colombia durante más de una década, periodo en el que el país pasó a convertirse en uno de los principales receptores de población migrante y puso en marcha diferentes mecanismos de regularización. Estas medidas se desarrollaron durante los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro.

Con la consigna de “colombianos primero”, la administración de De la Espriella plantea ahora una política migratoria con mayor énfasis en el control de la permanencia de extranjeros y en la expulsión de quienes incumplan las normas. El enfoque guarda similitudes con algunas de las medidas migratorias impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump, aunque las políticas de ambos gobiernos responden a marcos legales y contextos nacionales distintos.

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