Otro golpe contra Saab en Venezuela: banquero cercano a EE. UU. lo reemplaza en inversiones

Álex Saab se vinculó al gobierno venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez, y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para Maduro. Foto: AFP - FEDERICO PARRA

Delcy Rodríguez designó a un banquero formado en Estados Unidos para estar al frente de la principal agencia de inversiones, que antes encabezaba un empresario colombiano acusado de servir de testaferro del depuesto Nicolás Maduro.

Así las cosas, Álex Saab sale del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), responsable de la captación de inversiones internacionales, días después de su reemplazo como ministro de Industrias.

El nombramiento se enmarca en lo que la líder chavista denomina como “nuevo momento político”. Algunos expertos lo ven como una señal a Estados Unidos, en momentos en los cuales las petroleras de ese país contemplan volver a invertir en Venezuela.

Rodríguez asumió el poder tras la caída de Maduro durante un bombardeo a Caracas ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump. Su gestión arrancó con un vuelco en la relación con Washington y cambios en el gabinete de Maduro.

Calixto Ortega encabezará el CIIP, puesto que se suma al de vicepresidente del área económica dentro del gabinete. “Su designación permitirá continuar con la captación de inversiones nacionales e internacionales para el sistema productivo nacional en esta etapa de recuperación económica”, escribió Rodríguez al anunciar su nombramiento, entre otros más.

“Esfuerzos proactivos” para activar la inversión en Venezuela

Ortega fue presidente del Banco Central de Venezuela y diplomático en Houston, centro de la industria de refinación petrolera de Estados Unidos.

“El nombramiento representa un esfuerzo estratégico por revitalizar el sector energético de Venezuela y redefinir sus relaciones internacionales”, dijo Phil Flynn, analista de Price Futures Group: “Es una señal para la administración Trump de que Venezuela quiere jugar según las reglas”.

“Demuestra esfuerzos proactivos por atraer a grandes actores internacionales, como Chevron y ExxonMobil”, añadió: “Al captar este tipo de inversiones, buscan aumentar de manera significativa la producción de crudo, con el potencial de duplicar o incluso triplicar los niveles actuales”.

Venezuela produce 1,2 millones de barriles en la actualidad, tras caer a mínimos históricos en medio de las sanciones económicas y años de desinversión y corrupción en la industria.

Trump ha dicho que gobierna Venezuela, que controla las ventas de crudo y que espera millonarias inversiones en el país. Expresó, igualmente, su apoyo a Delcy Rodríguez, siempre que se alinee a sus exigencias.

“Será necesaria la experiencia y la inversión de muchas empresas estadounidenses para revitalizar la producción petrolera y gasífera del país”, indicó, por su parte, Rob Thummel, gestor senior de cartera en Tortoise Capital.

Pero las empresas “requerirán estabilidad y claridad política antes de realizar inversiones”, reparó: “Esperamos que este proceso tome años, no días ni meses, antes de que se materialice”. La AFP pidió comentarios a empresas como ExxonMobil, Chevron y Halliburton sobre el nombramiento, sin obtener respuesta hasta ahora.

La salida de Saab del gobierno de Venezuela

Saab, originario de Colombia, sale así del gobierno al que se incorporó en octubre de 2024, poco después de su excarcelación desde Estados Unidos como parte de un canje de prisioneros. La justicia estadounidense lo acusaba de lavado.

Él se vinculó al gobierno venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez, y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para Maduro. Era el encargado de las importaciones de productos que surtían el programa social de venta subsidiada de alimentos, conocido como CLAP, salpicado por denuncias de corrupción.

Fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. Venezuela lo calificó de “secuestro” mientras lo defendía como un “héroe” que alimentó al país en medio de las sanciones internacionales.

