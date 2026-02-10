¿Por qué fue recapturado Guanipa?: un nuevo foco de tensiones en Venezuela

María Corina Machado junto al exdiputado Juan Pablo Guanipa en una manifestación en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El opositor Juan Pablo Guanipa es el centro de las más recientes tensiones en Venezuela. Con apenas horas de haber salido de prisión, fue capturado por hombres armados. Esa acción fue catalogada de “secuestro violento” y su familia ha dicho que está en desaparición forzada.

El partido Vente Venezuela, liderado por la premio nobel de la paz de 2025, María Corina Machado, confirmó el lunes que el exdiputado se encuentra recluido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Maripérez, Caracas. Diosdado Cabello, ministro del Interior, afirmó, por su parte, que Guanipa violó las condiciones de su liberación y que por esa razón fue recapturado.

¿Qué se sabe de la detención de Juan Pablo Guanipa en Venezuela?

El opositor había sido excarcelado el domingo tras estar más de ocho meses preso en la cárcel Rodeo I, estado Miranda. Fue detenido el 23 de mayo de 2025 en un operativo policial de desmantelamiento de un presunto plan que tenía como objetivo “boicotear” los comicios regionales y legislativos de ese mes y realizar supuestos “actos terroristas”, por lo que también fueron detenidas más de 70 personas, entre ellas extranjeros, según el Gobierno venezolano.

En medio de una ola de excarcelaciones de los presos políticos bajo el nuevo liderazgo de Delcy Rodríguez, pedido que ha unido al país en las calles tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, el domingo se supo que, horas después de haber salido de la cárcel, Guanipa fue emboscado por un grupo de 10 hombres sin identificación ni uniforme, que tenían armas largas, estaban encapuchados y usaban chalecos antibalas. Eso, según contó su hijo Ramón, lo llevó a bajarse del vehículo en el que estaba para entregarse.

Según Cabello, el opositor violó las condiciones bajo las cuales fue excarcelado y pretendió “embochinchar el país”. En rueda de prensa aseguró, además, que los presos políticos excarcelados deben “entender” que se les está dando “una oportunidad”, por lo que si intentan “incendiar el país” se encontrarán de frente con la “justicia”. Indicó que el Ministerio Público venezolano solicitó la revocatoria de la medida de libertad con medidas cautelares. En consecuencia, se concedió y se procedió a una nueva captura.

“Exigimos fe de vida”: familia de Guanipa

Ramón Guanipa denunció el “secuestro” de su padre y advirtió que, pese a que el Ministerio Público anunció que el exdiputado tendrá casa por cárcel, la medida no se ha cumplido. En una rueda de prensa desde la sede Primero Justicia, exigió una prueba de vida y aseguró que él “no violó ninguna de las condiciones de su excarcelación, y no sabemos dónde está (...). Sigue en desaparición forzada. Hablar, declarar y expresarse no es delito, y no podemos seguir permitiendo ser penados por ello”.

Según la boleta de excarcelación que mostró, su padre solo tenía la condición de presentarse cada 30 días ante un tribunal y tenía prohibido salir del país, razón por la cual mencionó que no considera un delito las expresiones que tuvo al salir de prisión a favor de la liberación de los presos políticos.

En consecuencia, responsabilizó a Delcy Rodríguez, la nueva líder chavista, de la más reciente aprehensión de su padre y advirtió que es una contradicción volver a apresarlo en momentos en los cuales se llama a la reconciliación nacional y se está a punto de aprobar una Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional.

Ramón Guanipa enfatizó que los liderazgos en las calles no suponen ningún crimen y, a la vez, que “los venezolanos tienen derecho a ver a sus líderes libres y alegrarse por ello, y no pueden ser criminalizados por eso. La dirigencia política también tiene derecho no solo a celebrar su libertad, sino a luchar por el resto de los presos políticos que siguen injustamente detenidos”.

“Es inocente”: la oposición venezolana sobre el caso Guanipa

“No ha cometido ningún delito ni ha incumplido ninguna de las medidas cautelares impuestas, por lo que su nueva detención es arbitraria e ilegal, y debe ser liberado de inmediato y de manera plena”, señaló la Plataforma Unitaria Democrática.

A su juicio, el “secuestro violento” y la posterior publicación de un comunicado de la Fiscalía, en la que se revoca la medida de excarcelación, “pone en evidencia el talante antidemocrático del régimen interino y la imperiosa necesidad de desmantelar su aparato represivo”.

Por su parte, la agrupación de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, con sede en Miami, rechazó en un pronunciamiento “de manera categórica y enérgica el nuevo secuestro” de Guanipa. Dijo, además, que “este hecho no es uno aislado ni un ‘error’” del régimen de Rodríguez. Es, a su parecer, “la demostración palmaria de que la represión política en Venezuela no ha cesado, sino que se ha recrudecido bajo nuevas formas de intimidación y control”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com