¿Qué cambios discute la Asamblea de Venezuela para la Ley de Hidrocarburos? Los puntos clave

Delcy Rodríguez es quien lidera Venezuela, con apoyo de Estados Unidos, después de la detención de Nicolás Maduro. Foto: EFE - Ronald Peña R.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Asamblea Nacional aprobó el jueves, en primera discusión, la propuesta de reforma a la Ley de Hidrocarburos, un proyecto presentado el pasado 15 de enero por Delcy Rodríguez, y que, según el borrador difundido de manera extraoficial, podría cambiar las reglas del juego en el sector petrolero venezolano, pues les otorgaría mayores facultades a las empresas nacionales o extranjeras, así como a los socios minoritarios de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), para las operaciones en el país, incluyendo la comercialización directa de la producción.

Venta directa

La Ley de Hidrocarburos vigente reserva las actividades petroleras a empresas del Estado o a empresas mixtas, con participación del Estado en un 50 % o más. La nueva ley también permitiría al Ejecutivo autorizar a empresas privadas domiciliadas en el país la venta directa de hidrocarburos y la producción de derivados, siempre que estas compañías puedan demostrar que los precios estarán por encima de los precios alcanzados por las empresas exclusivas del país, y que se asegure el control del Estado en las decisiones estratégicas de comercialización.

Un nuevo artículo permite autorizar al accionista minoritario de una empresa mixta a comercializar directamente la totalidad de la producción de esa compañía, siempre que compruebe que los precios estarán por encima de los logrados por las empresas del Estado; así como a ejercer la gestión técnica y operativa bajo la supervisión del órgano rector en materia petrolera.

Empresas estatales pueden realizar contratos

Una nueva sección incorpora a las empresas del Estado o a sus filiales la posibilidad de suscribir contratos con empresas privadas domiciliadas en el país para la ejecución de actividades petroleras primarias “a su exclusivo costo, cuenta y riesgo”, con una retribución de una participación porcentual en los volúmenes de hidrocarburos fiscalizados. Las empresas del Estado también podrán arrendar activos y materiales o ceder el uso del área operacional.

Regalía petrolera reducida

Otra de las modificaciones que incorpora la propuesta de reforma destaca el artículo 44, referente a las regalías para el Estado derivadas de la extracción de hidrocarburos. Este artículo pasaría a ser el 52, y rebaja a 15 % el límite de la regalía en casos de actividades primarias realizadas por empresas mixtas, cuando la explotación de un yacimiento no sea económicamente viable con la regalía de 30 % establecida.

Arbitraje independiente

Asimismo, la propuesta admite mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes independientes, para la resolución de dudas y controversias derivadas de actividades objeto de la Ley de Hidrocarburos.

El proyecto de reforma incluye la derogación de la Ley Orgánica que reserva al Estado bienes y servicios conexos a actividades primarias de hidrocarburos.

Propuesta de reforma

Delcy Rodríguez entregó el pasado jueves el proyecto para la reforma de hidrocarburos al Parlamento, del que no dio detalles, como parte del informe de rendición de cuentas que presentó en nombre del mandatario Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos durante el ataque militar del pasado 3 de enero.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, afirmó el martes que esta reforma tiene el objetivo de favorecer y proteger la inversión extranjera en Venezuela.

El lunes, la fracción parlamentaria opositora Libertad les pidió a las autoridades de Venezuela informar sobre los últimos acuerdos energéticos alcanzados con Estados Unidos, luego de que el país norteamericano se pronunciara sobre cooperaciones en materia petrolera. Dos de sus diputados, Henrique Capriles y Luis Emilio Rondón, afirmaron el miércoles, un día antes de la discusión de la ley, que no conocían el texto y pedían su difusión.

Este jueves se realizó la primera discusión, en la que el presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, Orlando Camacho, presentó el texto y afirmó que, tal como lo adelantó Delcy Rodríguez, introduce modelos de negocios derivados de la Ley Antibloqueo, como los Contratos de Participación Producción (CPP).

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com