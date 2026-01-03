¿Qué está pasando en Venezuela hoy? Siete puntos para entender el ataque de EE. UU.

Resume e infórmame rápido

Estados Unidos captura a Nicolás Maduro tras bombardeos en Venezuela y abre un escenario político y judicial sin precedentes en la región.

Militares resguardan el Palacio de Miraflores tras explosiones en Caracas, en medio de denuncias de amenazas de Estados Unidos por despliegue militar en el Caribe. Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Esta madrugada, Estados Unidos lanzó un ataque militar a gran escala contra instalaciones en Caracas y otros estados venezolanos, resultando en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por fuerzas especiales Delta Force. El presidente Donald Trump confirmó la operación en redes sociales, indicando que Maduro fue trasladado fuera de Venezuela para enfrentar juicio por cargos como narcotráfico y conspiración.

1. Qué ocurrió durante la operación y dónde se produjeron los bombardeos

Durante la madrugada del 3 de enero de 2026 en Caracas, fuerzas especiales estadounidenses Delta Force ejecutaron la operación “Lanza del Sur”, que incluyó bombardeos selectivos con misiles y drones para neutralizar defensas aéreas, seguidos de una incursión rápida con helicópteros Chinook para capturar a Nicolás Maduro y Cilia Flores en su complejo presidencial.

La secuencia inició a las 1:50 a.m. hora local con explosiones, cortes de energía y ataques coordinados, culminando en menos de 30 minutos sin bajas civiles reportadas ni resistencia significativa.

Los bombardeos de la operación militar estadounidense se concentraron en ubicaciones clave en Caracas, incluyendo la base militar principal de Fuerte Tiuna, el aeropuerto La Carlota y radares en el estado Miranda. En estados aledaños, los ataques alcanzaron bases en Aragua —especialmente en Maracay—, el puerto de La Guaira y hangares con sistemas antiaéreos para neutralizar defensas, según La Nación.

2. ¿Por qué capturaron a Maduro? ¿cuáles son los cargos que enfrenta?

Nicolás Maduro será llevado a juicio en Estados Unidos por cargos graves relacionados con narcotráfico y terrorismo, derivados de acusaciones presentadas desde 2020, según confirmó la fiscal general de EE. UU. Pam Bondi en sus redes sociales.

Según la fiscal, Maduro es acusado de “conspiración narcoterrorista, conspiración de importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra los Estados Unidos”.

Así mismo, aseguró que su esposa Cilia Flores también enfrenta cargos por narcotráfico y corrupción en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

“Pronto enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y ante tribunales de Estados Unidos. En nombre de todo el Departamento de Justicia de EE. UU., quiero agradecer al presidente Trump por tener el valor de exigir rendición de cuentas en nombre del pueblo estadounidense, así como dar un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas militares”, afirmó Bondi en su cuenta de X.

Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, have been indicted in the Southern District of New York. Nicolas Maduro has been charged with Narco-Terrorism Conspiracy, Cocaine Importation Conspiracy, Possession of Machineguns and Destructive Devices, and Conspiracy to Possess… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 3, 2026

La operación responde a una recompensa de USD 50 millones ofrecida por Washington por información sobre Maduro, identificado como líder de redes criminales que convirtieron Venezuela en un narcoestado. Trump y funcionarios como Marco Rubio justificaron la acción militar como necesaria para ejecutar órdenes de arresto pendientes, sin anticipar más ataques ahora que está bajo custodia, según El País.

3. ¿Dónde está Maduro?

Nicolás Maduro se encuentra bajo custodia estadounidense tras ser capturado y evacuado por aire fuera de Venezuela. El presidente Donald Trump confirmó que fue “trasladado del país” junto a su esposa Cilia Flores para enfrentar juicio en territorio de EE.UU., aunque no se ha revelado la ubicación exacta por razones de seguridad operativa, según Los Angeles Times.

Por su parte, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero de Maduro y de la primera dama, Cilia Flores.

“Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo que ha cobrado la vida de funcionarios militares, que se convierten en mártires de nuestra patria, y que ha cobrado la vida de inocentes venezolanos civiles”, expresó Rodríguez.

4. ¿Quién debería gobernar ahora en Venezuela según la constitución y la ley?

Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 (artículo 233), ante la falta absoluta del presidente en ejercicio —como la captura de Nicolás Maduro—, el vicepresidente Ejecutivo debe encargarse temporalmente de la Presidencia. Delphina Delgado de la Torre ocupa actualmente ese cargo y asumiría en los primeros cuatro años del período para convocar elecciones en 30 días; si fuera en los últimos dos años, completaría el mandato.

Si la falta se da en los primeros cuatro años (caso actual, iniciado en 2025), el vicepresidente dirige el Ejecutivo provisionalmente mientras se elige un nuevo presidente mediante sufragio universal en 30 días consecutivos. La Asamblea Nacional no interviene directamente en este supuesto para el presidente en ejercicio, salvo en disputas políticas.

Jorge Rodríguez preside la Asamblea Nacional, pero su rol sucesorio aplica solo a la falta del presidente electo antes de posesionarse; aquí prevalece el vicepresidente por mandato constitucional explícito.

5. ¿Cuáles han sido las reacciones de los líderes mundiales?

Líderes mundiales han mostrado reacciones divididas ante la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses esta madrugada. Mientras aliados de Maduro como Rusia, Cuba e Irán condenan el ataque como “terrorismo de Estado” y exigen acción internacional, gobiernos de derecha como Argentina celebran el fin de un régimen dictatorial, según La República.

Por su parte, el presidente de Colombia Gustavo Petro se pronunció asegurando que ve con “profunda preocupación” los bombardeos llevados a cabo por Estados Unidos en la madrugada del sábado hacía Venezuela.

El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región.



Colombia… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Javier Milei, presidente de Argentina, celebró la captura de Nicolás Maduro calificándolo de “narcoterrorista” y justificando la intervención militar de Estados Unidos como inevitable ante un régimen criminal de esa naturaleza. El mandatario de derecha expresó su apoyo explícito a la operación en redes sociales, alineándose con la narrativa de Washington sobre el fin de un narcoestado.

Mi opinión en LN+ sobre la captura del dictador narcoterrorista Nicolás Maduro.

VLLC! pic.twitter.com/8KjWltEKx7 — Javier Milei (@JMilei) January 3, 2026

Marco Rubio, secretario de Estado en EE. UU. retuiteó el anuncio de Trump sin comentarios adicionales, pero su subsecretario Christopher Landau amplió que la operación marca “un nuevo amanecer para Venezuela” ya que “el tirano se ha ido” y enfrentará justicia por sus crímenes. Rubio también indicó que no se anticipan más acciones militares ahora que Maduro está bajo custodia.

Rusia condenó enérgicamente la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, calificándola como un “acto de agresión armada” y una violación grave de la soberanía venezolana. El Ministerio de Exteriores ruso expresó “profunda preocupación” por el traslado forzado de Maduro y su esposa Cilia Flores, exigiendo aclaraciones inmediatas sobre su paradero y reafirmando su solidaridad con el “liderazgo bolivariano”, según la BBC.

El presidente de Brasil, Lula da Silva también mostró su preocupación por medio de su cuenta de X ante la intervención estadounidense en la región: “Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente cruzan una línea inaceptable. Estos actos representan una afrenta gravísima a la soberanía de Venezuela y establecen otro precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”.

México rechazó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y exigió el cumplimiento estricto del derecho internacional. En un comunicado oficial, el Gobierno federal subrayó: “Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos”. Esta postura refleja la tradición diplomática mexicana de no intervención y solución pacífica de conflictos.

Gabriel Boric, presidente de Chile, repudió el ataque militar perpetrado por Estados Unidos en Venezuela y urgió a la comunidad internacional a priorizar una salida pacífica para resolver la profunda crisis que atraviesa la nación sudamericana.

Cuba, tradicional aliado regional de Venezuela, repudió el acto como “terrorismo de Estado” dirigido contra el valiente pueblo venezolano y toda América Latina, según lo expresado por su presidente Miguel Díaz-Canel en una publicación oficial, según Clarin.

Al otro lado del océano, la Unión Europea afirmó por medio de su alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, exhortó este sábado a la moderación y reiteró que “la UE ha declarado en múltiples ocasiones que Maduro carece de legitimidad democrática, al tiempo que ha abogado por una transición pacífica en Venezuela”.

6. ¿Dónde está María Corina Machado?

María Corina Machado, líder opositora venezolana y ganadora del Nobel de la Paz, se encuentra en un paradero desconocido tras la captura de Nicolás Maduro esta madrugada. Su equipo de comunicaciones confirmó a medios como El Espectado que está esperando más información sobre los eventos en el Palacio de Miraflores y la rueda de prensa de Donald Trump, sin revelar su ubicación exacta por seguridad.

Hasta el momento, María Corina Machado, no se ha pronunciado públicamente sobre los bombardeos y la captura de Nicolás Maduro. Su canal oficial de vocería indicó: “No hay pronunciamiento oficial sobre los hechos reportados en Venezuela”. Esta reserva contrasta con las rápidas reacciones de otros actores políticos en el país y la región.

Machado había anunciado su regreso inminente a Venezuela tras recibir el Nobel en Oslo, donde contó con ayuda estadounidense para salir del país en una operación clandestina meses atrás. Edmundo González Urrutia, su aliado exiliado en España, mantiene contactos con el Ministerio de Exteriores español durante esta jornada.

7. ¿Cómo está la frontera con Colombia?

La frontera entre Colombia y Venezuela, especialmente en el área de Cúcuta-Táchira (puente Simón Bolívar), permanece abierta para paso peatonal y vehicular, pero con alta tensión tras la captura de Maduro.

El presidente Gustavo Petro ordenó un despliegue masivo de tropas, tanquetas del Ejército y fuerza pública en puntos clave como La Parada, ante temores de crisis migratoria masiva, ataques de grupos armados como el ELN y flujos de refugiados venezolanos, según la W Radio.

Petro activó un Consejo de Seguridad Nacional desde las 3:00 a.m., desplegando asistencia humanitaria y capacidades para “proteger la población civil y preservar la estabilidad”. Miles de venezolanos cruzan huyendo del caos, mientras la Embajada colombiana en Caracas atiende a nacionales varados

