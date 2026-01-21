¿Qué pasó con el caso de Álex Saab en Italia? Él alegó su inocencia y el proceso cerró

Camilla Fabri, esposa de Álex Saab, aseguró que “no hubo juicio, ni admisión de responsabilidad ni culpabilidad, y, por supuesto, ninguna condena” en medio del proceso judicial llevado a cabo en Italia. Foto: EFE - RAYNER PENA R

“Después de 6 años y medio de persecución, se cerró en Italia un caso absurdo y profundamente politizado”, escribió en la red social X Camilla Fabri, esposa de Álex Saab, aliado de Nicolás Maduro. La justicia del país europeo abrió una investigación contra la pareja por lavado de dinero tras la adquisición de un inmueble en el centro de Roma.

Aunque medios locales, como Corriere della Sera, reportaron el 8 de enero que hubo un acuerdo de culpabilidad con una condena que oscila entre uno y dos años de prisión, los involucrados negaron haber admitido alguna responsabilidad.

De hecho, en su mensaje de este miércoles, Fabri aseguró que “no hubo juicio, ni admisión de responsabilidad ni culpabilidad, y, por supuesto, ninguna condena”.

El acuerdo se alcanzó mediante el mecanismo previsto en el artículo 444 del Código de Procedimiento Penal italiano (conocido como patteggiamento), lo que evitó la realización de un juicio completo ante el tribunal.

Según el documento de la Fiscalía, la solicitud del acuerdo fue presentada por Saab y Fabri, “sin que la misma comporte ningún reconocimiento de responsabilidad, ya que los mismos se han declarado no culpables”.

La propuesta fue aceptada por la Fiscalía, lo que permitió archivar el caso sin que se produzca un pronunciamiento de culpabilidad en juicio. El proceso, que duró más de seis años y medio, se originó en investigaciones sobre la compra de un inmueble de lujo en vía Condotti, en la capital italiana y valorado en 5 millones de euros, y presuntas operaciones para ocultar fondos provenientes de corrupción internacional, según la acusación inicial de la Guardia di Finanza y la Fiscalía romana.

En los últimos días, el nombre de Saab ha sonado en los medios de comunicación. Eso, después de que la nueva líder chavista, Delcy Rodríguez, respaldada por Estados Unidos, lo apartara del cargo de ministro de Industria y del manejo de las inversiones de Venezuela.

