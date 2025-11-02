Rusia confirma contactos con Maduro y recuerda que tienen “obligaciones contractuales”

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió a Nicolás Maduro en el Kremlin el pasado mayo. Foto: EFE - PRENSA DEL PALACIO DE MIRAFLORES HANDOUT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Rusia confirmó este domingo que mantiene contactos con el círculo de Nicolás Maduro, en medio de la creciente tensión por los ataques estadounidenses en el Caribe y los rumores de una solicitud de ayuda militar venezolana a Moscú.

“Estamos en contacto con nuestros amigos de Venezuela”, declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la agencia TASS, al ser preguntado sobre las informaciones de The Washington Post que apuntan a un pedido de apoyo de Maduro al presidente Vladímir Putin.

Peskov evitó confirmar directamente la solicitud, pero subrayó que ambos países están unidos por “obligaciones contractuales”, según recogió CNN. Esta expresión fue interpretada como una posible referencia a los acuerdos de cooperación militar y de defensa firmados entre ambas naciones.

Nada más en mayo, Rusia y Venezuela sellaron un acuerdo de asociación estratégica durante una visita oficial de Maduro a Moscú. El pacto, cuyo contenido no se ha hecho público, amplía la cooperación en áreas de energía, minería, transporte, comunicaciones y seguridad, y fue ratificado por los parlamentos de ambos países en octubre.

Según el Washington Post, Maduro también habría pedido asistencia a China e Irán para reforzar la defensa del país ante las presiones de Estados Unidos. Esta semana, el Kremlin reiteró su apoyo a Venezuela frente a las amenazas “existentes y potenciales” provenientes de Washington.

Le recomendamos: EE. UU. mata a tres personas en otro ataque contra una supuesta narcolancha en el Caribe

Crisis en el Caribe por Venezuela

La tensión se ha disparado tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe. En los próximos días, Washington tendrá en la zona ocho buques de guerra, tres buques anfibios y un submarino, además de fuerzas especiales desplegadas en operaciones antinarcóticos.

Desde septiembre, Estados Unidos ha atacado 16 embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico que, según el Pentágono, transportaban narcóticos. Los operativos han dejado 64 muertos.

Reportes del Miami Herald y The Wall Street Journal aseguran que el gobierno de Donald Trump se prepara para bombardear instalaciones militares en Venezuela, aunque el mandatario negó haber tomado una decisión.

“No, no es cierto”, dijo Trump el viernes ante la prensa.

Maduro, que ha denunciado reiteradamente los intentos de Washington por expulsarlo del poder, llamó a la calma y pidió a EE. UU. renunciar a cualquier plan de agresión. El mandatario recordó además que Venezuela cuenta con 5.000 misiles portátiles Igla-S y cazabombarderos Sukhoi Su-30MK2 de fabricación rusa, considerados entre los más potentes de América Latina, según CNN.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com