Tembló en Venezuela: estas fueron las zonas afectadas por el sismo de magnitud entre 6 y 6.3

Un fuerte sismo se sintió en Venezuela. Los reportes del Servicio Geológico de Colombia y del Centro Sismológico Nacional de Chile apuntan a que tuvo una magnitud preliminar entre 6.0 y 6.3. El temblor ocurrió a las 6:21 p. m., hora local, y fue percibido en estados como Zulia, Falcón, Lara, Yaracuy, Portuguesa y Trujillo, además de algunas zonas de Colombia.

El epicentro se localizó aproximadamente a 42 km al noroeste de Sabana de Mendoza, en el estado Trujillo, aunque menciones iniciales situaron el evento cerca de la costa oriental del Lago de Maracaibo, en áreas como Mene Grande y Bachaquero (Zulia), según recogió el diario local El Nacional.

Este sismo superó con creces a otro que se registró más temprano en el país, esa vez con una magnitud 3.6. Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños mayores. Algunas de las ciudades afectadas fueron Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto y San Fernando de Apure.

Los últimos terremotos que dejaron víctimas en Venezuela ocurrieron en la población de Cariaco, en el oriental estado Sucre, el 9 de julio de 1997, con 73 muertes. El ocurrido en Caracas el 29 de julio de 1967 dejó 283 fallecidos y 2.000 heridos. Aproximadamente un 80 % de la población venezolana vive en zonas de alta amenaza sísmica.

