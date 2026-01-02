Venezuela arresta a ciudadanos estadounidenses en medio de crecientes tensiones con EE. UU.

Nicolás Maduro habla en un acto en Caracas luciendo una gorra roja con el lema "no a la guerra, sí a la paz", en referencia al despliegue militar de EE.UU. en el Caribe. Foto: EFE - ZURIMAR CAMPOS

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En los últimos meses, las autoridades venezolanas han detenido al menos a cinco ciudadanos estadounidenses mientras que Estados Unidos aumenta la presión sobre el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

Según CNN, los casos individuales presentan diferencias en los detalles, algunos podrían estar vinculados al narcotráfico, señaló el funcionario. Washington recopila información sobre las actividades de los detenidos en Venezuela y las circunstancias de sus arrestos.

Le recomendamos: Maduro evita responder sobre presunto ataque de EE. UU. en tierra venezolana, ¿por qué?

El gobierno de EE. UU. considera estas detenciones como una estrategia de Venezuela para contrarrestar su creciente influencia regional, por lo que Washington ha intensificado la presión en Latinoamérica y endurecido sus mensajes contra Maduro.

Venezuela bajo el régimen de Maduro mantiene una práctica prolongada: arrestar a estadounidenses, independientemente de su culpabilidad en crímenes serios, para emplearlos como moneda de cambio en diálogos con su némesis, el gobierno de EE.UU, según The New York Times.

Funcionarios de la administración de Donald Trump evitaron admitir una búsqueda activa de cambio de régimen en Venezuela, pese a calificar a Maduro de ilegítimo y narcotraficante. Respondieron con presiones intensificadas, como bloqueos a buques petroleros sancionados y tácticas financieras, según CNN.

Le podría interesar: Regreso a casa: 87 presos políticos fueron liberados empezando el año en Venezuela

Negociaciones posteriores entre funcionarios de EE. UU. y Venezuela tras el despliegue del Comando Sur, culminaron en la liberación de 17 ciudadanos y residentes permanentes estadounidenses retenidos en el país.

Expertos militares activos y excomandantes señalan que los arrestos de ciudadanos estadounidenses en Venezuela amenazan con entorpecer las maniobras de Washington en la región, pese a que la protección de compatriotas integra por rutina los cálculos de inteligencia para operaciones foráneas, según The New York Times.

Varios funcionarios del gobierno de Trump han rechazado hacer comentarios al respecto, incluido el embajador de EE. UU. en Colombia, responsable de los asuntos relacionados con Venezuela.

👉 Casos recientes

La familia de James Luckey-Lange, un neoyorquino de Staten Island, reportó su desaparición poco después de que cruzara la inestable frontera sur de Venezuela a inicios de diciembre, según el NYT.

Ul funcionario estadounidense confirmó que este joven de 28 años figura entre los arrestados recientes y podría clasificarse como uno de los dos detenidos injustamente.

🎤 Testimonios de estadounidenses que han sido liberados

Durante 2025, autoridades venezolanas liberaron a 17 ciudadanos y residentes permanentes estadounidenses de cárceles como Rodeo I, mediante un canje negociado entre Washington y Caracas que incluyó deportaciones de migrantes venezolanos delincuentes.

Muchos de esos hombres, denunciaron haber sufrido maltratos y violaciones a sus derechos humanos.

También puede leer: Persecución de película: petrolero que huía de EE. UU. pintó una bandera rusa para escapar

David Estrella, liberado en enero de 2025 tras cinco meses en la prisión Rodeo I, relató a CNN haber sido secuestrado en la frontera, sometido a interrogatorios violentos y etiquetado como “espía” sin juicio formal; sintió que “había vuelto de entre los muertos” al regresar a Nueva Jersey.

Joseph St. Clair, veterano de la Fuerza Aérea estadounidense liberado en mayo de 2025 tras meses de detención arbitraria, contó a medios que sufrió aislamiento total en una celda venezolana sin cargos claros ni acceso consular; al volver a EE.UU., declaró sentir “como si hubiera renacido tras el abismo”

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com