La ley fue aprobada durante el mandato de Nicolás Maduro, en respuesta a las sanciones…

La Asamblea Nacional de Venezuela iniciará el proceso para derogar la Ley Orgánica Simón Bolívar contra el Bloqueo Económico, una norma aprobada en 2024 que contempla sanciones contra ciudadanos que respalden medidas extranjeras contra el país. El anuncio fue hecho este jueves por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien aseguró que la legislación cumplió su objetivo y que su eliminación comenzará a discutirse el próximo martes 1 de diciembre.

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La ley fue aprobada durante el mandato de Nicolás Maduro, en respuesta a las sanciones internacionales impuestas contra su régimen. Entre sus disposiciones contempla inhabilitaciones políticas para quienes apoyen esas medidas y la posibilidad de que el Estado confisque sus bienes. También establece sanciones contra personas que, a juicio de las autoridades, colaboren con gobiernos extranjeros para perjudicar a Venezuela.

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Rodríguez defendió la derogación al señalar que la norma respondió a una situación específica que, según dijo, ha cambiado gracias a la diplomacia impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El dirigente sostuvo que la ley cumplió su cometido y que ya no existen venezolanos sometidos a las sanciones que establece.

La decisión se produce en medio de las conversaciones entre el chavismo y sectores de la oposición, que buscan avanzar en reformas legales y garantías políticas. La revisión de esta legislación también forma parte de las discusiones sobre los derechos políticos y la libertad de expresión en Venezuela.

La derogación deberá avanzar por el procedimiento legislativo correspondiente. Por ahora, el anuncio de Jorge Rodríguez se refiere al inicio del proceso y no a la eliminación inmediata de la norma.

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