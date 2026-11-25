Tras casi once meses de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, Colombia y Venezuela parecen estar combatiendo al Ejército de Liberación Nacional (ELN) con apoyo de Estados Unidos. Así lo señala un informe del Servicio de Investigación del Congreso estadounidense (CRS, por sus siglas en inglés), publicado este martes 24 de noviembre, que describe un giro en la dinámica de seguridad en la frontera colombo-venezolana y el control de las rentas ilegales en el sur de Venezuela.

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El documento dirigido al Legislativo destaca que, pese a la desconfianza histórica entre las fuerzas militares de ambos países, los ejércitos de Colombia y Venezuela estarían ejecutando operaciones contra esa guerrilla con respaldo de Washington. Aunque no se ha anunciado oficialmente una operación militar conjunta entre los tres países, el análisis del CRS apunta a una cooperación que podría marcar una nueva etapa en la lucha contra el ELN.

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De acuerdo con el informe, el ELN, designado por Estados Unidos como una Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés), perdió el refugio que históricamente le permitió operar en territorio venezolano y transportar oro ilícito mediante el pago de sobornos a oficiales de la Fuerza Armada de ese país. En octubre de 2026, un ataque letal respaldado por Estados Unidos golpeó un campamento de esa guerrilla cerca de la frontera con Colombia, en lo que el documento describe como una nueva fase de confrontación.

La cooperación entre Caracas, Bogotá y Washington también se habría fortalecido en noviembre, cuando el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, firmó en Caracas un acuerdo bilateral de seguridad destinado a facilitar el entrenamiento conjunto, el intercambio de inteligencia y el suministro de equipamiento para combatir a grupos considerados "narcoterroristas".

El CRS advierte, sin embargo, que estas operaciones podrían elevar el riesgo de represalias del ELN y de enfrentamientos directos entre la guerrilla y las fuerzas militares venezolanas.

La prensa ya había informado sobre la cooperación militar entre Estados Unidos y Venezuela contra el ELN. El 4 de noviembre, The New York Times reveló que Washington había apoyado con inteligencia y drones un ataque del Ejército venezolano contra un campamento de la guerrilla en Apure, cerca de la frontera con Colombia. El diario también señaló que las fuerzas colombianas habían intensificado sus operaciones contra el grupo y que la estrategia militar parecía buscar acorralarlo a ambos lados de la frontera. Sin embargo, funcionarios de Defensa de Colombia negaron que el país hubiera participado en el ataque en Venezuela.

El botín del oro y los riesgos en el Arco Minero

Más allá del frente militar, el informe del Congreso estadounidense pone la lupa sobre el dominio económico del ELN en el sur de Venezuela. Según el documento, esta guerrilla, junto con la banda criminal Tren de Aragua, mantiene el control de operaciones de minería ilegal en regiones estratégicas como el Arco Minero del Orinoco.

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En abril de 2026, la Asamblea Nacional venezolana aprobó una reforma a la ley minera para atraer inversión extranjera y Washington emitió licencias para autorizar ciertas transacciones en el sector aurífero. Sin embargo, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos han advertido que estas medidas podrían financiar indirectamente las redes ilícitas del ELN y el Tren de Aragua.

Ante la falta de garantías de que el mineral no esté vinculado a grupos armados, corrupción o destrucción ambiental, las refinerías estadounidenses se han abstenido hasta ahora de comprar el oro venezolano llevado a Estados Unidos.

Una relación bilateral en reconfiguración

El acercamiento militar ocurre mientras Venezuela atraviesa una compleja reconfiguración política y económica tras la detención de Maduro y Cilia Flores el 3 de enero por cargos de narcoterrorismo. Desde entonces, el gobierno interino de Delcy Rodríguez ha recibido el respaldo de la Administración Trump bajo un plan de tres fases que prioriza la estabilización y la recuperación económica antes de una transición electoral.

El informe del CRS señala que la seguridad no sería el único asunto en la agenda bilateral entre Colombia y Venezuela. La energía, el comercio y la migración también podrían formar parte de las conversaciones entre ambos países, en un momento en que sus relaciones atraviesan una transformación significativa.

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Mientras la producción petrolera venezolana repuntó a 1,2 millones de barriles diarios y Estados Unidos administra más de USD 12.000 millones en ingresos petroleros a través de una cuenta de custodia auditada, el panorama político sigue bajo presión.

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