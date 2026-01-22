Venezuela excarceló al yerno de Edmundo González tras estar preso más de un año

El líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, acompañado de su yerno Rafael Tudares, su esposa Mercedes López y su hija Mariana González. Foto: AFP - HANDOUT

Venezuela excarceló a Rafael Tudares, yerno del rival de Nicolás Maduro en las cuestionadas elecciones de 2024, en medio de los compromisos asumidos por la nueva líder chavista con Estados Unidos tras el bombardeo del 3 de enero.

Delcy Rodríguez heredó el poder con la captura de Maduro y dio un vuelco a la relación con Washington con acuerdos petroleros y el compromiso de liberar presos políticos, a medida que reorganiza el gabinete de ministros y los altos mandos militares. Incluso tiene prevista una reunión con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, en una fecha por determinar.

“Una lucha estoica”: hija de Edmundo González tras la liberación de su esposo

Rafael Tudares está casado con la hija del opositor, quien fue candidato en lugar de María Corina Machado en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Maduro fue proclamado reelecto por las autoridades, que fueron acusadas de servirle. González Urrutia partió al exilio en España.

Su hija Mariana y Rafael Tudares permanecieron en el país con su familia. Él fue detenido en enero de 2025 por hombres encapuchados cuando iba a la escuela con sus dos hijos, y fue condenado a la pena máxima de 30 años de cárcel por cargos de terrorismo. El fallo fue calificado de “represalia” por el exrival de Maduro.

“Luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho regresó a casa esta madrugada”, escribió Mariana González: “Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de 1 año”.

La ONG Foro Penal contabiliza al 19 de enero 777 presos políticos, con 143 excarcelaciones desde el anuncio del gobierno el 8 de enero. El proceso ha sido muy lento. Decenas de familiares duermen frente a las cárceles con la esperanza de ver salir a sus presos en libertad.

Entre los opositores que siguen aún tras las rejas destaca Juan Pablo Guanipa, importante aliado de Machado y vinculado a una supuesta conspiración contra las elecciones de gobernadores y diputados al Parlamento en 2025.

En la lista también están Freddy Superlano, detenido en julio de 2024 en medio de las protestas contra la reelección de Maduro, y el activista Javier Tarazona, detenido desde 2021 por “terrorismo”, “traición” e “incitación al odio”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció, por su parte, que Venezuela mantiene “centros de detención clandestinos”.

La relación de Estados Unidos y Venezuela después de Maduro

Rodríguez fue la vicepresidenta de Maduro, quien está preso en Nueva York y enfrenta un juicio por narcotráfico. La Constitución estipula que ella gobernará hasta por seis meses, cuando deben convocarse nuevas elecciones.

Ella, sin embargo, ha tomado rienda total del gobierno: ha cambiado ministros e impulsado leyes, como la reforma a la ley de hidrocarburos, para incentivar la inversión extranjera en el sector petrolero venezolano, clave en la agenda Trump para la Venezuela después de Maduro.

El miércoles, además, reestructuró los mandos militares, con el nombramiento de generales para 12 de las 28 comandancias regionales en todo el país. Rodríguez designó a un exjefe del servicio de inteligencia, Sebin, como nuevo comandante de su guardia presidencial y como director de la agencia de contrainteligencia DGCIM.

Trump dijo el miércoles en el Foro de Davos que “los líderes del país han sido muy, muy listos”, con referencia a Rodríguez, y la Casa Blanca anunció una visita en una fecha aún por definir. Ella todavía está sujeta a las sanciones de Washington, incluido el congelamiento de bienes.

Entretanto, el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, negó haberse reunido con funcionarios de Estados Unidos antes del derrocamiento de Maduro, mientras el partido de gobierno, que dirige, organiza protestas a diario por el “secuestro” del exlíder chavista y su esposa, Cilia Flores.

