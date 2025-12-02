Venezuela reanuda vuelos de deportación desde EE.UU. en acuerdo con Washington

El líder chavista, Nicolás Maduro, observa por unos binoculares durante una movilización este lunes, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - Miguel Gutiérrez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Venezuela informó el martes que reautorizó los vuelos de Estados Unidos para deportar migrantes, días después de haberlos suspendido por la advertencia del presidente Donald Trump del “cierre total” del espacio aéreo venezolano.

Le recomendamos: Trump acelera presión en el Caribe: Consejo de Seguridad evalúa acciones contra Venezuela

La llegada de aviones estadounidenses con indocumentados venezolanos se mantuvo regularmente pese a la tensión entre ambos países por el despliegue militar de Trump en el Caribe.

El mandatario asegura que se trata de una operación para combatir el narcotráfico, aunque su par venezolano Nicolás Maduro asegura que el objetivo es sacarlo del poder y apoderarse de las riquezas petroleras del país.

Le podría interesar: sto fue lo que Maduro pidió (y no consiguió) durante la llamada con Trump, según Reuters

La autoridad aeronáutica venezolana “ha recibido la solicitud del gobierno de los Estados Unidos para reanudar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos desde ese país hasta Venezuela”, indicó un comunicado del ministerio del Transporte.

“Por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, se autoriza el ingreso a nuestro espacio aéreo de las aeronaves”.

También puede leer: Posible crimen de guerra: la polémica en EE. UU. por segundo ataque a supuesta narcolancha

Caracas permitirá el ingreso de dos vuelos de la empresa estadounidense Eastern Airlines los días miércoles y viernes.

La migración es un tema bandera del gobierno de Trump. El estadounidense sostuvo el lunes una reunión con su equipo de Seguridad Nacional para hablar sobre Venezuela. El domingo confirmó una conversación telefónica con Maduro, de la que no dio detalles.

Unos 75 vuelos con deportados se realizaron este año, con al menos 13.956 venezolanos deportados desde Estados Unidos, según el gobierno venezolanos.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com