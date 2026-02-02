Venezuela y EE. UU. reabren diálogo tras años de ruptura: esto es lo que buscan

Delcy Rodríguez se reúne en Miraflores con Laura Dogu, encargada de negocios de EE.UU. para Venezuela, durante la reapertura de la misión diplomática en Caracas. Foto: EFE - PALACIO DE MIRAFLORES

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este lunes con la nueva encargada de negocios de Estados Unidos Laura Dogu, quien llegó al país suramericano el sábado para reabrir la misión diplomática, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de relaciones entre ambas naciones.

A través de una publicación en Telegram, el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela indicó que Rodríguez recibió a Dogu en el palacio presidencial de Miraflores, al tiempo que compartió dos fotografías del encuentro.

Le recomendamos: “Se convirtió en alguien muy amable”: Trump habla sobre Petro antes de su reunión

Asimismo, dijo que la reunión se dio en el marco “de la agenda de trabajo entre la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica”, sin ofrecer mayores detalles de los conversado.

Por su parte, Dogu indicó, en la red social X, que se reunió este lunes con la presidenta encargada y su hermano y jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez.

“Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición”, añadió la diplomática.

Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el @SecRubio ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición - LFD pic.twitter.com/QoMbqgOf8S — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) February 2, 2026

El sábado, Dogu llegó a Caracas para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela en medio de los acercamientos entre ambos países, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de tropas estadounidenses en un ataque a Caracas el pasado 3 de enero.

Le podría interesar: “Si Petro tiene dudas sobre transición en Venezuela, que se aclaren”: Machado

La embajada de Estados Unidos en Venezuela compartió en X dos fotografías de la diplomática en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Acabo de llegar a Venezuela. Mi equipo y yo estamos listos para trabajar. – LFD pic.twitter.com/6N5df9Afd0 — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) January 31, 2026

Dogu se desempeñará como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela y trabajará con personas del sector público y privado, así como con la sociedad civil, para impulsar el plan de tres fases planteado por Rubio para la transición en el país suramericano tras la detención de Maduro por parte de Estados Unidos.

Rubio ha explicado que este plan de tres fases para Venezuela está marcado por una primera etapa de estabilización, otra de recuperación y finalmente la transición democrática.

El pasado 9 de enero, el Gobierno encargado de Rodríguez anunció el inicio de un “proceso exploratorio de carácter diplomático” con Estados Unidos, orientado al “restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países” y para abordar las consecuencias del que consideran como “secuestro” de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com