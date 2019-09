No le bajarán el taco a Madrid: Enel-Codensa fija negociaciones con el alcalde del municipio

Diego Ojeda / @diegoojeda95.

El municipio de Madrid, Cundinamarca, completa ocho meses sin pagar el recibo de alumbrado público a Enel-Codensa. El pasado jueves, El Espectador habló con ambas partes y realizó un artículo explicando el problema.

Para efectos prácticos, la situación se resume en que el alcalde del municipio, Orlando Cardona, se rehúsa a pagar los servicios, no porque no tenga plata, sino porque le parece injusto que Enel-Codensa le cobre por el alquiler de las luminarias que iluminan las calles. Su argumento se centra en que Madrid no debería asumir tal gasto porque, el contrato que fija dicho arrendamiento caducó el pasado 31 de diciembre.

La respuesta del gerente comercial de Enel-Codensa, Carlos Mario Restrepo, es que aún con la caducidad del contrato el municipio debería pagar por el uso de su infraestructura, y que la razón por la que no ha retirado las luminarias es porque la administración pública no le ha presentado un plan para el reemplazo de las mismas, por lo que teme dejar a los habitantes a oscuras.

Ojo, Enel-Codensa nunca habló de "bajarle el taco al municipio", sino de un desmonte paulatino de su infraestructura. En entrevista a este medio, Restrepo anunció que, ante la negativa del alcalde, comenzaría a retirar las luminarias, comenzando por la Plaza Principal. Cardona, confirmó eso. Dijo a El Espectador que hacia la medianoche de este viernes unos camiones llegaron para adelantar la acción.

El líder político tuvo que intervenir para frenar la desinstalación. La madrugada finalizó con el retiro de unos cuantos focos de luz, los cuales ya fueron reemplazados por la compañía que sustituye desde este año a Enel-Codensa en esa labor, Empumadrid.

Recientemente, Enel-Codensa anunció que el próximo 9 de septiembre arrancarán las negociaciones con el alcalde. Se espera que estos diálogos cuenten con el acompañamiento de la Procuraduría, según el relato de Cardona, y en ella se pueda llegar a un acuerdo en el pago de las facturas pendientes y el plan de reemplazo de luminarias.

Si bien el alcalde se mantiene firme en la posición de pagar solo lo concerniente al suministro de energía, y no por el arriendo de la infraestructura - De hecho, dijo que si le mandaban “bien” la factura en este momento estaría dispuesto a cancelar la deuda en las próximas dos horas-, no se cierra a la idea de llegar a un acuerdo distinto. Su principal preocupación, asegura, es que se le dé un uso inadecuado a los recursos públicos.

“Si los abogados nos dicen que paguemos el arriendo lo pagaremos”, mencionó Cardona.

El gerente comercial de Enel-Codensa también ha manifestado una voluntad de diálogo para resolver el problema.

“La empresa celebra la buena voluntad del alcalde y espera poder cerrar la negoción con feliz término”, concluyó Enel-Codensa.

