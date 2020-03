Universidad holandesa descartó plagio en la tesis doctoral del ministro de Vivienda

Sin embargo, la institución señaló que hubo una conducta negligente de Jonathan Malagón al no hacer explícito el apoyo investigativo de sus pupilos en la tesis, las publicaciones hechas en conjunto con ellos y que dirigió algunos trabajos de grado de estos.

La Universidad de Tilburg determinó que el ministro Jonathan Malagón no había cometido plagio en sus tesis. Óscar Pérez - El Espectador.

El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, ha sido uno de los miembros del gabinete de Iván Duque que ha tomado notoriedad durante la contingencia por el coronavirus. Ha participado de algunas alocuciones con el presidente Iván Duque, e hizo parte de la sesión virtual llevada a cabo este jueves por la Comisión Séptima del Senado, en la que se discutió las medidas que ha tomado el gobierno frente a la pandemia.

En medio de este panorama, volcado casi a totalidad a temas relacionados con el COVID-19, se conoció que la Universidad de Tilburg, en Holanda, descartó un posible plagio en la tesis presentada por el ministro Malagón para obtener su grado de doctor en economía. Esta decisión la tomó la institución tras abrir una investigación en contra del funcionario por las acusaciones de supuesto plagio en el documento presentado a la universidad holandesa.

La controversia en cuestión comenzó con la publicación periodística hecha por Noticias Uno en septiembre del año pasado. En ella se denuncia un aparente plagio en la tesis doctoral de Malagón debido a que son “200 renglones y gráficos” los que se repiten en su tesis doctoral y las tesis de grado de Maria Camila Orbegozo, Daniel Lacouture y Marcela Rey Hernández, publicadas en 2016 y dirigidas por el ahora ministro de Vivienda.

La denuncia llegó a oídos de la institución educativa holandesa, que abrió investigación para determina si Malagón había cometido plagio o no. Para este fin, la Universidad de Tilburg nombró un comité de integridad científica, que se encargó de realizar la recolección de pruebas y análisis de estas. Tras un arduo estudio del material probatorio, el comité concluyó que no hubo violación de la integridad científica y no se pudo demostrar un posible plagio.

De esta manera, se rechazó la acusación de plagio y se le mantuvo el título de doctor a Jonathan Malagón. Sin embargo, el comité científico y la propia institución educativa encontraron que unas claras omisiones y actos de negligencia cometidos por el ministro de Vivienda en el desarrollo de su tesis.

Entre los señalamientos hechos en el informe final se encuentra que hubo una conducta negligente del ministro colombiano al no incluir de forma explícita el apoyo investigativo realizado por lo estudiantes para realizar la tesis. De igual manera, el ministro habría omitido hacer referencia a que dirigió la tesis de grado de sus estudiantes y que con estos había realizado publicaciones conjuntas.

El ministro habría incurrido en una conducta culposa que violó la confianza de los directores de tesis de la universidad de Tilburg. Por último, el comité decretó que no se necesitaba “otra evaluación de este tipo dado que no hay o son insuficientes los indicios de que la investigación doctoral se haya basado de manera no permisible en el trabajo de otros”. Además, ordenó que se incluya un anexo en el que se haga explícita la mención de los estudiantes que participaron en la investigación.

A través de un comunicado, el ministro Malagón dio a conocer la decisión y señaló que acataba el fallo. Asimismo, expresó su agradecimiento por el apoyo brindado por sus amigos y familia, y afirmó entender las personas que lo habían criticado tras las acusaciones. “La falta de claridad sobre los trabajos previos con mis estudiantes y la insuficiente citación de los mismos, pudo conducir a un cuestionamiento genuino de quienes pusieron en duda la originalidad de mi tesis. El resultado de esta investigación seria e independiente debería despejar dichas dudas”, expresó el ministro de Vivienda.

En febrero pasado se conoció que la Universidad Nacional, institución donde Jonathan Malagón dicta clases, abrió investigación por el supuesto plagio. “En este momento se adelanta proceso disciplinario por denuncias presentadas en contra del señor Malagón González, a quien se le acusa de haber realizado plagio en su tesis doctoral”, reseñó Caracol Radio. Sin embargo, se supo que el ministro de Vivienda pasó de ser profesor asistente a profesor de carrera en la facultad de economía de la Universidad Nacional.