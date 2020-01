Así se prepara América Latina en caso de que se confirme presencia del coronavirus

Redacción Scidev.net

Aunque en Latinoamérica aún no hay casos confirmados del coronavirus 2019 nCoV, que tiene en cuarentena a la ciudad china de Wuhan, las autoridades sanitarias del continente se preparan para contenerlo.

Con el reforzamiento de alertas en fronteras y aeropuertos y la disponibilidad de laboratorios de referencia para el diagnóstico diferencial, los países latinoamericanos se preparan para la posible llegada del novel coronavirus (2019 nCoV), originado en la ciudad china de Wuhan en diciembre de 2019, que lleva 571 infectados y 26 muertos.



Este coronavirus ya ha llegado a Corea, Japón, Tailandia, Singapur y Estados Unidos. En China ha obligado al cierre de Wuhan y otras siete ciudades cercanas, a manera de cuarentena. Pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió el 23 de enero que el evento no entra aún dentro de la categoría “Emergencia de salud pública de alcance internacional”, sí hubo acuerdo en que la situación es urgente y debe seguirse de cerca.



“Se espera que haya más casos fuera de China y pueden aparecer en cualquier país. Por eso, todos deben estar preparados para contenerlos, lo que incluye vigilancia activa, detección temprana, aislamiento y manejo de casos, localización de sus movimientos y prevención de la posterior propagación de la infección por el 2019 nCoV, y compartir toda la información con la OMS”, dice parte del comunicado que emitieron.

El coronavirus es un virus respiratorio que afecta a animales y humanos, en general de forma leve a estos últimos, ocasionando resfríos, explicó a SciDev.Net Lely Solaris, infectóloga e investigadora senior del Instituto Nacional de Salud de Perú. Ocasiona fiebre y dolores de cabeza; y puede derivar en neumonía y muerte.



“Hasta el momento se conocen tres grandes epidemias causadas por coronavirus: Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), Síndrome Respiratorio de Medio Oriente (MERS) y esta, originada en China. Estos virus pasan al ser humano y por lo tanto son zoonóticos. Hay varios virus de este tipo que pasan de animal a humano pero que no se transmiten de humano a humano, pero en este caso sí se ha comprobado que ha habido este tipo de transmisión”, dijo.



“Cuando se produce una epidemia de este tipo, nuestro temor es que el virus produzca mutaciones rápidas porque eso hace que el conocimiento del virus cambie”, agregó. En ese marco, el transporte de personas es la manera en que el virus podría llegar a Latinoamérica. Pero hay un protocolo internacional de la OMS y la OPS a seguir.



“Hay que articular con los encargados de migraciones para que el personal de salud vea de dónde proviene la persona y, si tiene problemas respiratorios, apartarla y hacerle las preguntas del caso”, contó a SciDev.Net Hernán Rodríguez, secretario de relaciones internacionales de la Asociación Panamericana de Infectología y director de vigilancia de enfermedades transmisibles del Ministerio de Salud de Paraguay. (En tiempo récord, China construirá un hospital para infectados con el coronavirus).



“La región tiene los laboratorios preparados para que se tomen las muestras de las secreciones respiratorias y existen en casi todos los países los reactivos para identificar el material genético y ver tipo de virus y cepa”, agregó Rodríguez.



Ángela Gentile, jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (Argentina) y consultora de la OPS, coincide en que América Latina tiene buenos laboratorios de referencia, donde “primero se debe descartar la influenza y luego la influenza aviar, para ver si en efecto se trata del coronavirus”. La esperanza de los expertos es que, como en el caso de la epidemia del SARS —que en 2002 y 2003 causó 774 muertos en 37 países— este nuevo virus no llegue a América Latina.

País por país

Aún sin casos, las autoridades sanitarias de la región debieron desmentir noticias falsas a la vez que activaban las alarmas para los controles pertinentes.En Colombia se esparció el rumor de la llegada de un ciudadano chino al aeropuerto El Dorado de Bogotá infectado con el nuevo virus, lo que fue negado por el ministro de Salud encargado, Iván González.



González aclaró que sí evaluaron dos casos pero descartaron el contagio: “Ayer hicimos una reunión de evaluación del riesgo y hasta ahora es bajo para nuestra población”, mencionó. Los protocolos de vigilancia epidemiológica que incluyen mayor atención a los viajeros que llegan de países asiáticos ya están activados allí. (China bloquea más ciudades y prohíbe el comercio de animales salvajes para contener el coronavirus).



También en declaraciones periodísticas el ministro de Salud de Argentina, Ginés González García, dijo que la posibilidad de llegada del virus era baja “pero el sistema está en alerta”. Asimismo, ante la posibilidad de que el coronavirus desembarque en Chile, el ministro de Salud de ese país, Jaime Mañalich, anunció como primera medida el fortalecimiento de la Red de Vigilancia Epidemiológica, lo que involucra reforzar los equipos clínicos para la notificación de casos respiratorios en todos los centros centinelas, incluyendo enfermedades tipo influenza, en consultorios de atención primaria e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en hospitales.



Además, se instruyó la notificación obligatoria y de forma inmediata de pacientes que presenten IRAG sin causa establecida, en especial si han estado en China dentro de los 14 días previos al inicio de los síntomas. Las autoridades han llamado a la calma, dada por ejemplo la ausencia de vuelos directos. También desde Ecuador se descartó la circulación y se pidió a la población que mantenga la tranquilidad. (Estos son lo países en donde se ha confirmado el coronavirus).



Panamá, por su parte, activó su organismo interinstitucional para ejecutar la vigilancia permanente del comportamiento del virus y su posible llega en aeropuertos, puertos y fronteras, llamado CODES (Centro de operaciones de emergencias en salud). Igualmente El Salvador anunció un refuerzo en la vigilancia de sus aeropuertos que ya existe para el virus de la influenza. Idéntica actividad anunció Honduras, donde sus autoridades agregaron en un comunicado la necesidad del lavado frecuente de manos y el pedido de no saludar con besos ni con la mano, y evitar tocarse ojos, nariz y boca.



Guatemala, a través de su Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, informó que “mantiene activos sus protocolos de respuesta frente a este tipo de eventos”, que consisten en acciones de vigilancia epidemiológica, de laboratorio y atención de casos a pacientes con infecciones respiratorias graves.



En México, las autoridades sanitarias indicaron que no se han confirmado casos positivos del 2019-nCoV. Hasta ahora, se han estudiado muestras de cinco casos sospechosos, dos de los cuales ya fueron descartados. Los otros tres, todos ellos en el estado de Jalisco, continúan analizándose. “Estamos tranquilos”, dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de prevención y promoción de la salud de la Secretaría de Salud en conferencia de prensa el 21 de enero. “Tenemos la confianza de que el país está preparado” para atender algún brote del 2019-nCoV. El país ya ha establecido puntos de sanidad en cinco aeropuertos internacionales para revisar a pasajeros que provengan de Wuhan o de la provincia de Hubei. No existe hasta ahora ninguna restricción de viaje a China ni de la importación de productos provenientes de ahí.



En tanto, las autoridades sanitarias de Costa Rica ya han emitido lineamientos y directrices para atender una eventual llegada del virus. “Hemos activado el sistema de preparación a nivel del sistema de salud, y también estamos concretando articulaciones fuera de este sector, para tener cubiertos todos los posibles flancos”, aseguró Daniel Salas, ministro de Salud, en conferencia de prensa. (Las preguntas que se hizo la ciencia sobre el coronavirus)



Agregó que la contención de la pandemia de influenza del 2009 y SARS generó experiencia para articular y actualizar una serie de protocolos para la vigilancia de esta nueva emergencia. Si hubiera un caso sospechoso, las muestras deberían enviarse para confirmación al Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, en Estados Unidos, explicó Sandra Delgado, directora en funciones de la Dirección de Vigilancia de la Salud. Brasil, por su parte, activó su Centro de Operaciones de Emergencia para preparar a la red de salud pública ante la eventualidad. “Nuestra red de laboratorios está preparada para realizar los tests y los diagnósticos”, dijo en rueda de prensa el ministro sustituto de Salud Joao Gabbardo.

En Perú, Hans Vásquez, jefe del Instituto Nacional de Salud, aseguró que las medidas de prevención incluyen vigilancia de aeropuertos y puertos. De detectarse algún caso sospechoso, será derivado al Instituto para las pruebas respectivas en el laboratorio de referencia nacional para virus respiratorios, que tiene nivel III de Bioseguridad (el más alto). Esas pruebas son las mismas que se usan para detectar virus de la influenza y tipificación de subtipos y que permiten tener resultados en tiempo real, informó.