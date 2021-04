Para recuperar mi antigua lentitud he decidido volver a escuchar las viejas canciones de antes, y percibir cada sonido, cada pausa, comprendiendo que en cada sonido y cada pausa hubo creación, decisiones, y que detrás de cada decisión hubo una razón, y he vuelto a aquella frase de Serrat que hablaba de que siempre había una razón escondida en cada gesto, y he buscado entre mis razones y mis gestos y he concluido que por ir con tanta prisa, mis razones, mis motivaciones, fueron siempre medias razones, si acaso, y mis gestos, una ínfima parte de lo que hubiera querido. He vivido a mil por hora y he tomado decisiones también a mil por hora para llegar a mil por hora a ninguna parte. Inmerso entre tantas carreras, sólo miré hacia adelante, y por llegar a toda prisa consideré que todo el que estaba conmigo era un rival, un obstáculo.

Cuando llegué, ese “adelante”, esa meta, estaban teñidos de mil colores y conceptos: producción, 24/7, éxito, competencia, felicidad. La verdad fue que no encontré allí ninguna felicidad. En cambio, me encontré con millares de personas que iban incluso más rápido que yo, y que se ufanaban de su productividad, de su vida 24/7 y sus metas cumplidas, y a todo aquello lo llamaban felicidad. Bailaban felicidad. Hablaban y gritaban felicidad. Se mostraban los unos a los otros las pruebas de su éxito en forma de diploma, premio, estatuilla, carro y mil cosas más, pero ninguno escuchaba al otro en realidad. Mientras los veía, recordé un fragmento de El lobo estepario, “Sólo para locos”, y me quedé pensando que tal vez detrás de la cordura aceptada, avalada y registrada por la sociedad había más locura que en aquella de los eternamente señalados como locos.

Al regresar a casa, a mil por hora como siempre, decidí entrar en el camino a una tienda para tomarme un café, y sorbo a sorbo fui viendo que un noticiero promocionaba sus noticias 24/7 y de inmediato, y que en un comercial un banco vendía sus servicios 24/7 con total inmediatez, y en un reportaje apareció un gerente, o algo así, cuya frase de cabecera era “recuperaremos lo perdido inmediatamente y a ritmo de 24/7”. Vi a la gente envuelta en su frenesí, y me vi allí, como parte de esa multitud frenética. Me vi y me descubrí como uno más de aquellos 24/7. Pedí otro café y uno más, y salí y me senté en un muro a fumar y a irme con el humo, y entre el humo vi figuras de dioses antiguos que jamás habían hablado de mediciones ni de productividad. Caí en cuenta de que los habían reemplazado otros dioses, eminentemente tecnológicos y productivos y veloces, muy veloces e inmediatos.

Fue cuando decidí recuperar mi antigua lentitud, y caminar y vivir despacio. Percibir, descubrir, decantar la vida, quizá también a ritmo de 24/7, pero paso a paso.