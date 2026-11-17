Para empezar, las cifras no cuadran. El último informe de la UNGRD habla de 335 fallecidos, pero faltan nombres: María Edilma Moreno falleció en Manizales por un infarto durante el terremoto. No aparece en los listados oficiales…

Una hora después del terremoto del 10 de agosto, escribí en Twitter : “Todavía tengo la voz quebrada y las manos temblorosas. Estamos vivos gracias a las normas de sismorresistencia”. Luego de varios trinos entendí que estaba escribiendo un diario y empecé a numerar: lunes 10: día 1, martes 11: día 2… hasta este 17 de noviembre que es el día 100 de este reporte continuo de duelos, dudas, rabias y asombros.

Para empezar, las cifras no cuadran. El último informe de la UNGRD habla de 335 fallecidos, pero faltan nombres: María Edilma Moreno falleció en Manizales por un infarto durante el terremoto. No aparece en los listados oficiales de Medicina Legal, como tampoco está Luis Albeiro Ocampo Giraldo, quien murió en idéntica circunstancia en El Cairo, Valle. Lo mismo pasa con los hermanos Cielo de San José y Jairo de Jesús Arango Palacio, de 77 y 80 años, quienes vivían en la Cra. 8 con 34, en Pereira. Jairo era oxígeno dependiente y murió asfixiado. Cielo sufrió múltiples fracturas y murió el 29 de agosto. También falta Steven Zuluaga Duque, de 37 años, coordinador de la Institución Educativa Lorencita Villegas de Santos, de Santa Rosa de Cabal. Iba en su moto en Pereira cuando le cayó un poste.

Si no hay acuerdo sobre la cifra de víctimas, mucho menos sobre el resto de incertidumbres: personas desaparecidas, criterios para priorizar subsidios, adjudicación de contratos a las constructoras (ojalá locales), plan de inversiones de las donaciones, lista de beneficiarios y cronograma de trabajo. La pregunta hoy es: ¿cuál es el plan? ¿existe un plan?

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El presidente Abelardo de la Espriella repite que se está actuando con mayor celeridad que en otras catástrofes, pero esa afirmación es falsa. Como corresponsal de El Espectador cubrí el terremoto del 25 de enero de 1999 y en mi archivo leo que, en tres meses, el Forec ya había cerrado la convocatoria para que distintas ONGs administraran las zonas en las que se dividió el territorio. En abril se postularon 28 ONGs, se firmaron contratos con Antioquia Presente y Compartir para la reconstrucción de La Tebaida y Montenegro y quedó listo el de la Cámara de Comercio de Armenia y Comfenalco para reconstruir el centro de Armenia. Luis Carlos Villegas, el gerente del Forec, era oriundo de Pereira, conocía la región y despachaba desde la zona afectada.

El Forec tuvo muchísimos críticos, entre los que me cuento, pero el desastre del Fondo Milagro es tan protuberante que hoy muchos lo añoran. A estas alturas en 1999 ya estaba claro el modelo de reconstrucción, había un plan de trabajo y fuente de financiación. Hoy el Fondo Milagro es un fantasma sin oficinas, plata, ni gente. Sus directivos de vez en cuando vienen de visita por acá, se toman fotos y hacen videos. Que la reacción del presidente ante los millonarios sueldos del Fondo haya sido un “me acabo de enterar” revela que a pesar de ser el directo nominador del gerente y de tener cinco representantes suyos en la junta directiva, ADLE sólo está pendiente del show: de entregar llaves de cartón, disfrazarse de “Bob el constructor” y jugar con su walkie-talkie durante las implosiones.

Mientras tanto, 776.119 afectados esperan respuestas. Hay familias que aún duermen en albergues; en el Eje Cafetero 65.000 puestos de trabajo están en riesgo y centenares de construcciones siguen parapetadas con guaduas.