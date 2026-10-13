Uribe porfía en el militarismo

En su carrera por la reconquista del liderazgo en las derechas, Álvaro Uribe pela el cobre: tras su flirteo con el centro-derecha en la campaña, vuelve por el corazón de sus bases con un proyecto que restituye su poder a la Justicia Penal Militar. Ésta podría ahora revisar las sentencias de la JEP contra miembros de la Fuerza Pública. Entre ellas, las de 21 generales implicados en falsos positivos habidos en el gobierno del expresidente e imputados por ese tribunal. La reforma en marcha obstruiría esos juicios y la verdad que les da sustento. Suspendería la ejecución de las sentencias, desconociendo toda la jurisprudencia nacional…

En su carrera por la reconquista del liderazgo en las derechas, Álvaro Uribe pela el cobre: tras su flirteo con el centro-derecha en la campaña, vuelve por el corazón de sus bases con un proyecto que restituye su poder a la Justicia Penal Militar. Ésta podría ahora revisar las sentencias de la JEP contra miembros de la Fuerza Pública. Entre ellas, las de 21 generales implicados en falsos positivos habidos en el gobierno del expresidente e imputados por ese tribunal. La reforma en marcha obstruiría esos juicios y la verdad que les da sustento. Suspendería la ejecución de las sentencias, desconociendo toda la jurisprudencia nacional e internacional contra la Justicia Penal Militar aplicada a crímenes de guerra, de lesa humanidad y a graves violaciones de derechos humanos.

Denuncia la jurista Catalina Díaz, magistrada de la JEP, que aquella justicia encubrió ejecuciones extrajudiciales concertadas durante años entre militares, paramilitares y agentes del Estado: “miembros del Ejército nos dijeron que los jueces penales militares colaboraron con nosotros (…) para encubrir los crímenes”. Señaló que la JEP tiene todas las pruebas de encubrimiento en casos de falsos positivos documentados, cientos de confesiones, entre ellas. Con esa justicia “sólo se generó impunidad”. Un Estado de derecho serio, riguroso y maduro, concluye, debe poder finalizar su tarea, “no volver al punto cero de impunidad, que es la Justicia Penal Militar”.

Esta justicia castrense había ya obrado como instrumento vital del Estatuto de Seguridad con el que emuló Julio César Turbay las dictaduras del Cono Sur en los años 80, en consejos verbales de guerra a civiles montados con violación masiva de derechos humanos, detenciones sin orden judicial y tortura. Su gobierno entregó a uniformados facultades para juzgar en consejos de guerra a civiles –sindicalistas, líderes sociales, estudiantes, periodistas, miembros de guerrillas–: solo en 1980 fueron 334. Los comandantes militares recibieron funciones de jueces y fiscales para ordenar capturas por sospechas y allanar domicilios sin orden judicial. Desaparecieron las garantías del debido proceso y periclitó el control civil a los militares. De donde resultaron fractura del Estado de derecho, violación del debido proceso, desaparición del derecho de defensa, uso y abuso de la tortura (más de 100 casos en 50 centros militares, según Amnistía Internacional). Y proyección del Estatuto contrainsurgente como persecución al pensamiento crítico, a la protesta social y violación de domicilio. Aunque la Corte Suprema prohibió en 1987 juzgar civiles por tribunales militares, los resortes políticos del modelo no duermen; como lo diría su despliegue en tiempos de la Seguridad Democrática, y como podría replicarse ahora.

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Un coronel trocado en fiscal postuló la doctrina Ñungo: “más vale un inocente preso que un culpable libre”. Perversión de la Justicia en un Estado autoritario, la Penal Militar invierte la carga de la prueba: eliminando la presunción de inocencia, el Estado no tiene que demostrar la culpabilidad del procesado; es éste quien tiene que demostrar su inocencia. Su origen, el prejuicio que condenó a herejes y brujas a la hoguera. Pero desde la declaración de los Derechos del Hombre en 1789 y su ratificación por Naciones Unidas en 1948, la presunción de inocencia es principio jurídico inescapable de toda democracia.

La propuesta militarista de Uribe ofrece todos los riesgos de perpetuar la historia que se nos repite como un sino: la que violenta libertades y derechos democráticos con medidas que sirven menos a la seguridad que al régimen político. Tal como se vio en su gobierno. Y como podría suceder ahora si, además, se acompaña de un estatuto antiterrorista que negaría los derechos constitucionales al debido proceso y a la presunción de inocencia. No sólo a terroristas, sino a quienes el gobierno gradúe, lista negra en mano, de terroristas.

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