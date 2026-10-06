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“La Justicia Penal Militar fue un mecanismo de encubrimiento”: magistrada de la JEP

La presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) habló con El Espectador sobre el proyecto de reforma constitucional que busca cambiar las reglas del juego para comparecientes de la fuerza pública en la justicia transicional. Aseguró que una revisión de las sentencias por parte de esa instancia sería retroceder varias décadas en materia de impunidad sobre violaciones de derechos humanos.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
La magistrada Catalina Díaz Gómez es la presidencia de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La magistrada Catalina Díaz Gómez es la presidencia de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Foto: Gustavo Torrijos

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En medio de las discusiones por el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un proyecto de reforma constitucional con el que el Centro Democrático busca cambiar las reglas del juego de la justicia transicional está cogiendo fuerza en el Congreso. Se trata de una iniciativa que busca que las sentencias contra exintegrantes de la fuerza pública sean revisadas por la Justicia Penal Militar y Policial, una instancia que investiga las conductas de uniformados y que habría obstruido la verdad y justicia durante los años más crudos…

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social – Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022. GustavoMontesAr
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