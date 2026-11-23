En la pasada columna argumenté que el listado actual de prioridades del “Plan Marshall” privilegia la “transformación” sobre la “reconstrucción”, lo que contradice una “reconstrucción transformadora”. Una consecuencia de eso es el uso previsto de COP medio…

Es entendible que en 100 días la promesa de “Plan Marshall” para el Chocó no tenga un documento guía validado en distintos ámbitos. Así que estas notas son parte normal de la deliberación pública en democracia que debería nutrir tal documento.

Suba en un helicóptero a los alcaldes Fico y Char, a Peñalosa y a otros, y escúchelos sobre transformar la ciudad en el “Plan Marshall”.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

En la pasada columna argumenté que el listado actual de prioridades del “Plan Marshall” privilegia la “transformación” sobre la “reconstrucción”, lo que contradice una “reconstrucción transformadora”. Una consecuencia de eso es el uso previsto de COP medio billón de Obras por Impuestos en tramos viales, principalmente, y no en infraestructuras de vivienda, salud y educación, masivamente afectadas por el terremoto.

Publicidad

Ya “metido en gastos (o controversia)”, quisiera añadir dos cuestiones críticas: i) la definición del polo de reconstrucción y desarrollo, y ii) el diseño de la gobernanza. Es muy difícil avanzar sin esos dos pilares y el de financiación, pues son elementos ordenadores de cualquier plan y estrategia de esta naturaleza. Hay por lo menos cuatro fundamentos para que Quibdó sea el nodo articulador de la reconstrucción departamental, lo que no quiere decir beneficiario único.

1) La concentración de población y de daños. Según las estadísticas nacionales, tiene 143 mil habitantes, pero las autoridades locales alegan evidencia de 180 mil. Digamos, más del 25 % del total de la población del departamento.

De las afectaciones por el terremoto en el Chocó reportadas en el RUD, Quibdó concentra 38,6 % de las familias damnificadas, el 55,7 % de las viviendas no habitables, el 36,8 % de las viviendas destruidas y el 42,6 % de las viviendas averiadas.

2) Economías de escala que permite la aglomeración. Quibdó concentra la mayor población urbana del departamento y, por tanto, ofrece mejores condiciones relativas para organizar servicios especializados, infraestructura de salud y educación, entre otros.

3) Capacidad de irradiación regional. Una inversión en Quibdó puede beneficiar a habitantes de otros municipios que acuden a la capital por servicios, comercio y empleo. Si Quibdó tuviera hospital de tercer (y luego cuarto) nivel, se beneficiaría todo el Chocó. El costo para el sistema y la población de tener que ir a Medellín es muy alto.

4) Atracción migratoria y crecimiento urbano. Quibdó tiene un crecimiento anual del 4 %, estiman expertos locales; así que la reconstrucción debe anticiparse a la demanda futura de vivienda, suelo urbanizado, servicios, empleo y movilidad.

De modo que la reconstrucción y el desarrollo del Chocó pasan por el tipo de ciudad que sea Quibdó. Un “Plan Marshall” de verdad tiene que sentar bases sólidas de una Quibdó de 300 mil habitantes.

En el quinto viaje del presidente a Quibdó, ojalá la sobrevuele sin afán en compañía de mandatarios (y del gerente de EPM) que han sabido transformar sus ciudades. Actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vale COP 5.000 millones, el mapa o la brújula del desarrollo de la ciudad, y no está financiado por ningún lado. Muy difícil así.

Sobre la gobernanza de la reconstrucción del Chocó: si esta va a depender de los ímpetus políticos, los ciclos electorales y las capacidades de las instituciones chocoanas, más difícil todavía. Se necesita una gobernanza multinivel, estable y con responsabilidades compartidas. Tenemos que aprender de Colombia, Japón, Nueva Zelanda, Nepal. Estamos a tiempo.

@DanielMeraV