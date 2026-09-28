Vicepresidente Restrepo: Icetex y Talento ColombiA

El decreto 1373, que le confía al vicepresidente la “misión general de coordinación interinstitucional e…

Van unos argumentos sobre si el reto del Icetex (la financiación de la demanda en el “sistema” de educación superior) califica para acudir a las capacidades que el presidente De la Espriella le delegó al vicepresidente Restrepo (Decreto 1373 de 2026). Como el vice no podría tomar todo problema que le propongan, ayudaría tener un “test de elegibilidad al tablero misional del vicepresidente” (o, sumariamente, “test Restrepo”).

Test de elegibilidad de súplicas para enfrentar problemas que superan la capacidad de un ministerio.

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El decreto 1373, que le confía al vicepresidente la “misión general de coordinación interinstitucional e intersectorial de las iniciativas de interés nacional” en diez grandes materias, dialoga bien con una literatura de la OCDE sobre misiones en políticas de innovación.

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Este borrador de test tendría cinco subpruebas: i) de anclaje misional; ii) de densidad intersectorial; iii) de potencia reordenadora (o capacidad transformadora); iv) de adicionalidad misional (o demanda heroica); y v) de resultado verificable. Si pasa las cinco pruebas, entra al tablero vicepresidencial.

En el caso de la financiación de la demanda en educación superior o posmedia, hay además un aspecto de economía política enorme: el gobierno anterior desfinanció el Icetex por razones ideológicas. ¿Cuál es la respuesta de este gobierno a millones de jóvenes?

A los bachilleres de estratos 1, 2 y 3 que no consiguen cupo en las instituciones estatales y a los estudiantes de hogares de bajos ingresos, tanto en instituciones oficiales como privadas, que no tienen suficientes recursos para su sostenimiento no se les incorpora con discursos.

Pero la economía política no es una subprueba del test de elegibilidad. Veamos las que sí: i) anclaje misional: ¿la iniciativa tiene un vínculo explícito con alguna de las misiones que el decreto confía al vicepresidente? Sí: con la primera misión especial que es crear la Estrategia Talento ColombiA, “orientada a cerrar la brecha entre la formación del talento humano, la economía basada en el conocimiento”.

ii) Densidad intersectorial: ¿la iniciativa exige que tres o más sectores, materias o ámbitos de política actúen coordinadamente para producir el resultado? Sí: educación superior estatal y privada, Hacienda y sector privado (productivo y financiero).

iii) Capacidad transformadora: ¿la iniciativa tiene capacidad para modificar los incentivos, reglas, capacidades o relaciones que producen actualmente el problema? Sí: al menos si buscamos “Fondear al Icetex con TES y titularización posterior” (26 de mayo de 2026).

iv) Adicionalidad misional: ¿la intervención del vicepresidente produciría una coordinación, innovación o resultado que probablemente no surgiría mediante los mecanismos ordinarios de gobierno? Sí: una innovación de ingeniería financiera que el ministerio y el Icetex no pueden imponer a actores privados, pero con los cuales el vicepresidente puede obtener un arreglo.

Y v) resultado verificable: ¿puede formularse un resultado nacional concreto, medible y temporalmente verificable que justifique poner la iniciativa en el tablero misional del vice? Sí: no solamente en cobertura y en equidad, sino también en recomposición de oferta y mejoramiento de pertinencia para la productividad.

Hace unos días el presidente del Icetex sugirió en la Cumbre de Educación de revista Semana que buscará con Hacienda presupuesto para nuevos créditos de largo plazo con subsidios a la tasa de interés. Así funciona el gobierno normalmente, pero la situación amerita la intervención de la nueva capacidad vicepresidencial.

@DanielMeraV