Lo cierto es que varias de las personas cercanas que trabajaron con él están colaborando con las autoridades de Estados Unidos, a las que, claro está, no les interesan los escándalos de sexo, mentiras y videos. La justicia norteamericana trata de establecer, con fundamento, qué había detrás de la paz total que llevó al fortalecimiento intencional, por parte del expresidente, de los…

No tengo la menor duda de que en los próximos meses se le complicará la situación jurídica al expresidente Gustavo Petro. No en Colombia, porque en la comisión de “absoluciones” de la Cámara de Representantes los procesos dormirán el sueño de los justos.

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Lo cierto es que varias de las personas cercanas que trabajaron con él están colaborando con las autoridades de Estados Unidos, a las que, claro está, no les interesan los escándalos de sexo, mentiras y videos. La justicia norteamericana trata de establecer, con fundamento, qué había detrás de la paz total que llevó al fortalecimiento intencional, por parte del expresidente, de los grupos narcodelincuentes. Pues se trata de un tema de seguridad nacional para el país del norte.

El jefe de la banda, como buen mitómano, ha tratado de hacerle creer a su recua de seguidores que es una persecución política por estar en la lista OFAC. Eso no es cierto. Entiendo que hay algunas informaciones de posibles vínculos del expresidente y de personas de su círculo cercano que podrían haber puesto en peligro la seguridad de los Estados Unidos.

Gustavo Petro tiene que pagar por haber dejado fortalecer con premeditación y alevosía a los grupos narcodelincuentes. Sumado a esto, la clara intención de robarse las elecciones. Las pruebas están y existen. Su interés no era otro que perpetuar un proyecto narcodelincuencial como el del dictador Maduro.

Es por eso por lo que este es un debate mucho más serio que el que se pueda hacer en la red X, cloaca preferida por los zurdos para estigmatizar a los opositores del gobierno del sátrapa.

Gustavo Petro debe responder por todo el daño que le hizo a Colombia, porque acá podrá decir falsedades, pero no podrá hacerlo frente a la justicia de los Estados Unidos. Me dicen que está inquieto. Sin embargo, en las últimas horas trató de hacerle creer a la opinión pública que no tiene procesos ante ningún fiscal de ese país, mostrando unos certificados de hace meses. ¿Acaso el señor Petro no sabe que, cuando hay una investigación abierta, las autoridades de los Estados Unidos y, especialmente, los fiscales no tienen la obligación de informar a la opinión pública? Por el contrario, tienen la restricción de hacerlo. Tres procesos avanzan. Dos en Nueva York y uno en la Florida.

Pasarán cosas. El señor Petro y sus secuaces tienen que pagar por haber dejado al país en manos del narcotráfico disfrazado de grupos terroristas que se hacen llamar disidencias de las FARC. Vendrán noticias muy pronto. Millones saldremos a celebrar el día que veamos al sátrapa vistiendo su overol anaranjado.

Notícula: La columnista de este diario Claudia Morales esta semana fustiga a su director Fidel Cano, solapadamente y a su mejor estilo, por no haberme quitado la columna que escribo hace 30 años en El Espectador. (Suenan risas).

¡Algunas personas definitivamente tienen una mente tan libre de distracciones que los pensamientos pasan de largo sin detenerse!